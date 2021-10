Skončila éra demokracie

Denně se dozvídáme další informace o sestavení nové vlády. Co bylo dnes, to už neplatí zítra. Psi se štěkají o posty. V popředí jsou Piráti. Dokonce jejich milovaným Starostům prý dochází s nimi trpělivost. Chtějí údajně až tři ministerstva, ač mají jen čtyři poslance a pochopitelně i místopředsednický post ve Sněmovně. Nový konglomerát zcela »demokraticky« odmítl okamurovce a vyřadil je ze hry o zmíněnou funkci místopředsedy, ač většina těch »vítězných« stran nedosáhla počtu poslanců za SPD, a pokud by kandidovaly samostatně, by se zřejmě ani do Sněmovny nedostaly.

A aby nebylo na tom dost, nejmenší strana, tedy TOP 09, dostane jednu z nejvyšších státních funkcí, tedy předsedkyni Sněmovny, a zastupovat ji budou kromě dvou »aňáků«, kterým milostivě koalice přidělí dva posty, čtyři kandidáti koaličních stran, na něž se předsednictví nedostalo. Že jedno místo navíc je několik milionů ročně vyhozených oknem? Nevadí, hlavně, že si nebudou koaliční strany závidět. Tedy ať to stojí, co to stojí, byť u stran, které se chlubily, že zatočí s korupcí a zajistí konec vyhazování státních peněz, je to »nečekané«.

Protože příliš mnoho členů jejich stran čeká na dobré posty placené ze státních peněz, dozvěděli jsme se, jak se nechal slyšet Vít Rakušan, šéf strany, která zvítězila nejen tím, že se dostala do Sněmovny, ale i nad svým »soukmenovcem ve zbrani« Piráty, že nás čeká čištění resortů, protože budou muset zemi zbavit »holdingu«, tedy od lidí z Babišovy éry, a nahradit je těmi svými.

Už vůbec nejde o odbornost, ale o to, že »jejich lidé« čekají, a jak kdysi říkal jistý představitel polistopadového režimu, kterému brzy po Listopadu vyčítali neodbornost, ministr musí umět jen řídit a aparát jeho ministerstva je od toho, aby zabezpečoval odbornost. Když ovšem ministr vydá nesmyslný příkaz v zájmu svém nebo své strany, budou ho také muset podřízení plnit? A tak mezi kandidáty na funkci ministra zahraničí je nominován starosta z Prahy 6, jehož jediným velkým »diplomatickým činem« je odstranění sochy maršála Koněva z jednoho dejvického náměstí a spolupráce na přejmenování náměstí u ruské ambasády.

Budeme si muset zvyknout na to, že skončila éra demokracie, že začalo totalitní období, které si jako visačku pověsí slovo »demokratické«, ač s demokracií nebude mít nic společného. Už jistý režim si do názvu své strany vepsal »národní socialismus«, přičemž neměl nic společného se socialismem, a jeho programem byl fašismus. Pokud jde o volby, rozhodly přešlapy kolem koronaviru, a ti, kteří neměli odpovědnost a z pozadí mohli jen kritizovat, dostali hlasy, ač si je vůbec nezasloužili. Tak i minulá pozitivní opatření, která byla přijata také pod tlakem komunistů, budou postupně nahrazována vítězi. V jejich zájmu a v zájmu mocných zahraničních kapitálových skupin. Tak jako tomu bývalo za vlád ODS, bohatí ještě víc budou bohatnout, chudí chudnout, rozprodá se zbytek majetku republiky a… Není, co dodat.

Otakar ZMÍTKO