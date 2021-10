Shakespearovské příběhy se čas od času přece opakují

Ten večer jsem prohlížel svou sbírku divadelních programů. Mám jich úctyhodné množství. Prostě – chodíval jsem od mladých let často do divadla. Teď už nechodím. Nějak mě nepřitahují absurdně zrežírované hry, když je ten náš život sám tak absurdní. Představte si, že jen na Shakespearově Hamletu jsem byl pětkrát. Viděl jsem v hlavních rolích Hamleta a krále Františka Němce a Josefa Somra, Lukavského a Vejražku, Hanzlíka i Racka, atd. Ále… vy neznáte ten děj? No přece Hamlet, kralevic dánský, se dozví, že jeho vlastního otce, krále, zavraždil jeho strýc, který si později vzal Hamletovu matku, tedy Fabianovou, Štěpánkovou, Hlaváčovou... a sám se stal králem. Trochu to autorovi zkomplikovala role Ofélie. Režiséři však věděli, jak z toho. Do této role jmenovali Jandovou, Horkou, Kolářovou… Ale, co vám to vykládám? Jde přece o obsah.

V tom příběhu nás Shakespeare dovedl do prostředí dánského hradu Kronborgu, Korunního hradu. Tady Hamlet žil svůj klidný život, až jednou duch jeho zemřelého otce nadělal v jeho hlavě zmatek. Prý byl zavražděn, když odpočíval, tím, že mu jeho vlastní bratr nalil do ucha jed. Pak následuje příběh plný krve, až nakonec přijede do země se svým vojskem Fortinbras a udělá všemu konec. Ani však nemusel. Hamlet se sám stal mstitelem. Mimochodem toho Fortinbrase hrál v představeních, která jsem viděl, Mixa, Štěpnička a… další.

Je to »silná hra«. Velmi působivá. A poučná. Proč vám to vyprávím? Ani nevím, možná, že jsem se chtěl trochu pochlubit. Kdo viděl v těchto rolích takové velikány, jak jsou Josef Somr, Radovan Lukavský, Vítězslav Vejražka, Jana Hlaváčová, Vlasta Fabianová či třeba Jana Štěpánková atd., nezapomene.

Opakuji: Proč vám o tom vyprávím? Opravdu ani nevím. Asi proto, abych se skutečně pochlubil, koho všechno jsem na své cestě životem potkal. Nebo… Vždyť ten svět je tak malý a shakespearovské a jiné příběhy se čas od času opakují.

Jaroslav KOJZAR