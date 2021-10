Konec komunismu v Čechách?

Česká televize ve svém pořadu Reportéři ČT (18. 10.) opět »vzorně« dostála svému veřejnoprávnímu statutu a s nepřekonatelnou vyvážeností referovala o neúspěchu KSČM v nedávno proběhlých volbách. Jako obvykle nenechala ani na okamžik nikoho na pochybách, kdo je »padouch« a kdo je »hrdina« a komu mají patřit sympatie všech demokratů a obecně slušných lidí. Takže jsme zhlédli už mnohokrát opakovanou sérii »informací« o období socialismu jako o nepřetržitém toku represí, poprav a věznění, a samozřejmě to vše ještě znásobené sovětskou okupací z roku 1968.

V této souvislosti si vždycky připomenu drobnou osobní zkušenost z doby krátce po převratu v roce 1989, kdy jsem působil jako relativně mladý asistent na VŠE v Praze. Tehdy k nám začali dojíždět »misionáři« z USA, aby nás neandrtálce naučili, kdo to byli Keynes a Friedman, a vůbec, co je to ta ekonomie, a taky jak jíst vidličkou a nožem. Někteří mí tehdejší kolegové na ně pohlíželi se zbožnou úctou a omlouvali se jim, že tady vidí tu všeobecnou chudobu po čtyřiceti letech devastace. Jeden z těch Američanů se na ně udiveně podíval a řekl: »Ale já jsem tu žádné chudé lidi neviděl.«

V socialistické Praze ani na socialistickém venkově totiž nemohl spatřit bezdomovce, chudinská ghetta, celé městské čtvrti jako v rozvojovém světě tak typické pro USA. Až na velmi extrémní případy nikdo neměl problém s hrazením základních existenčních potřeb (bydlení, energie, potraviny, zdravotnictví, školství, dovolené) a mnozí konzumovali i nadstandardy v podobě víkendových chat a chalup a třeba dovolených na Západě (statisíce ročně)…

Neboli socialismus zdaleka nebyl jen o represích, ale především o kvalitním životě pro naprostou většinu obyvatel, nepotřeboval žebračenky na energie, potraviny, bydlení pro statisíce lidí. A pokud někdo dnes argumentuje svobodou a lidskými právy, je snad nějaké vyšší a významnější lidské právo než moci žít bez základních existenčních obav a rizik? Svoboda je určitě pěkná věc, ale v kapitalismu je velmi závislá na majetkových poměrech, asi je zřejmé, že svoboda multimilionáře je mnohem výraznější než »svoboda« bezdomovce.

Ale abychom se vrátili k onomu s takovým jásotem avizovanému »konci komunismu«. Pokud se tím rozumí neúčast KSČM v parlamentu v tomto volebním období, pak je to možná pravda. Ale obecněji vzato je komunismus jako společnost založená na uvědomělé spolupráci lidí, kde prosperita jedince a společnosti jsou ve vzájemném souladu a kde je odstraněna živelnost vývoje (lidstvo přejde z prehistorické fáze do fáze historické, kdy bude schopno vědomě usměrňovat svůj vývoj) jedinou možností jeho přežití. V současnosti, kdy dějiny mají »zpětný chod« a kdy jsme nejen u nás v jejich retardační fázi, se může skutečně zdát, že myšlenky na sociálně spravedlivou společnost jsou utopické, ale další vývoj ve smyslu, kdy bohatí bohatnou a chudí chudnou (viz materiály OSN: Počet dolarových milionářů vzrostl celosvětově v roce 2020 o 6,3 % a překonal hranici 20 milionů lidí. Hodnota jejich bohatství vzrostla v roce 2020 o 7,6 % a dosáhla téměř 80 bilionů dolarů) napovídá, že prospěch ze zázračné prosperity kapitalismu nemají zdaleka všichni. Tento vývoj proběhl navíc v době, kdy téměř v celém světě došlo ke »covidovému« útlumu ekonomik.

Znamená to, že majetková a příjmová diferenciace postupuje. Z tohoto hlediska je stávající kapitalistický model neudržitelný a konec komunismu se nekoná. Naopak je stále zřejmější budoucností lidstva nejen v ČR.

Pavel JANÍČKO