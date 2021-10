Selfíčko s medvědem?

Někdy člověk fakt nestačí zírat, když čte agenturní zprávy z ČTK. Tak jako třeba v pátek na zajímavost z polských Tater. Protože Tatry obecně miluju (a ty polské zvlášť), jsem samozřejmě o to víc zbystřil.

Dvaasedmdesátiletý turista v západní části polských Tater narazil na medvěda. A nenapadlo ho nic lepšího, než jít si s ním pokecat. Prý v touze po společném snímku přistoupil k šelmě tak blízko, že jej kousla do nohy, uvedla polská televize TVN 24. Zraněný turista skončil v nemocnici. Muž měl každopádně veliké štěstí, resp. víc štěstí než rozumu. Jeho zranění totiž není příliš vážné, ve špitále nemusel ani zůstat, vlastně se to vyřešilo ambulantně.

K setkání, kterého se většina turistů spíš obává, došlo v Chocholowské dolině, kterou dobře znám. Je to totiž nejdelší dolina v polských Tatrách, srovnatelná tak leda s dolinou směřující k Morskiemu Oku na druhé straně pohoří. A i v této dolině, resp. na přidružené turistické cestě do Doliny Pieciu Stawow Polskich, se to medvědy jen hemží. A to navzdory tomu, že na Morskie Oko jezdí z Polany Palenica desítky »nákladních« fiakrů přeplněných turisty. U kolmice si dokonce přečtete nápis ve volném překladu: »Toto je cesta medvěda, nepřibližujte se k němu a nekrmte ho.« Zdá se, že nešlo jen o jednoho důchodce, že Poláci mají opravdu zvláštní koníčky většinově. Volí si krajně pravicové autoritáře, v pohodě sledují, jak jim tito likvidují půdu pod nohama, zakazují potraty i LGBT; mají osypky z ruského medvěda, zato ty polské (a slovenské) si oblíbili víc, než by bylo záhodno.

Selfie s medvědem, to tu ještě nebylo. A vězte, že to fakt není hoax: »Okolo poledne do nemocnice dovezli 72letého pacienta z Chocholowské doliny, pokousaného a podrápaného medvědem. Nejspíše - alespoň podle líčení pacienta - chtěl nebezpečné zvíře vyfotit,« řekl televizi Jerzy Toczek z nemocnice v Zakopaném. Pacientovi stačilo sešít ránu, pak opustil nemocnici vlastními silami, je v dobrém stavu, ujistil ještě lékař.

Tohle všechno se stalo navíc v době, kdy se medvědi intenzivně krmí, aby si nastřádali tukové zásoby před zimním spánkem, takže jsou obzvlášť nebezpeční. Daleko víc než na jaře či v létě. Každé malé dítě ví, že v případě nečekaného setkání mimo zoologickou zahradu je nejlepší vzdálit se, potichu a klidně, a nekoukat medvědovi do očí. Prostě nezavdat příčinu útoku, kdy by nás zvíře mohlo pokládat za prchající kořist. Tedy každé malé dítě možná, ale polští důchodci evidentně ne. Nezbývá než doufat, že ti naši, čeští a slovenští, jsou moudřejší. A že se spolu na turistických stezkách potkáme až zjara!

Roman JANOUCH