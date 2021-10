Ilustrační FOTO - Pixabay

Od loňských voleb nespokojenost Slováků stoupá

Na Slovensku od loňských voleb a po propuknutí pandemie výrazně stoupl podíl obyvatel, kteří nejsou spokojeni se směřováním země. Výměna premiéra a ministra zdravotnictví letos na jaře po předchozí krizi v koalici nevedla ke zvýšení důvěryhodnosti vlády u lidí.

Při prezentaci publikace o vývoji Slovenska od pádu socialismu to uvedli zástupci bratislavského Institutu pro veřejné otázky (IVO). »Je vysoká nespokojenost se směřováním země. Za tím je výrazná nedůvěra vůči vládě, parlamentu, soudům. Není jediný politik, jehož důvěryhodnost u veřejnosti by převyšovala nedůvěru,« řekla spoluautorka studie a socioložka Zora Bútorová.

Slovenská veřejnost je přesvědčena, že nový premiér Eduard Heger (na snímku) podléhá vlivu svého mimořádně nepopulárního stranického šéfa, expremiéra Igora Matoviče. FOTO - Wikimedia commons

Zatímco loni na jaře byly skupiny, které byly spokojené či nespokojené s vývojem země, početně stejné, letos v červnu už podíl pesimistů stoupl na 71 %. Důvodem byly i dopady pandemie, postup vlády za koronaviru či přístup opozice k očkování. »Slovensko je jedinou zemí v EU, kde je opozice na základě vlastních egoistických představ nastavena proti očkování. Je to trestuhodný postoj. Může to mít tragické následky,« řekl prezident IVO Grigorij Mesežnikov. V očkování proti covidu SR výrazně zaostává za průměrem EU, nyní čelí třetí vlně koronavirové infekce. Ani odchod nepopulárního premiéra Igora Matoviče, jenž se v nové vládě Eduarda Hegera stal ministrem financí, nezvýšil popularitu kabinetu. »K této stagnaci přispěla pokračující přítomnost kontroverzního a konfrontačně nastaveného Matoviče ve vládě i rozšířené přesvědčení veřejnosti, že nový premiér podléhá vlivu svého mimořádně nepopulárního stranického šéfa,« uvedl IVO.

Vládní koalice nastoupila do úřadu loni už v době koronavirové krize a po odchodu do té doby vládních sociálních demokratů (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica do opozice. Nová vláda kromě jiného slibovala »očistu společnosti od korupce a obnovení důvěryhodnosti lidí v právní stát«. Podle IVO Slováci zdůrazňují hlavně právo na zdravotní péči, sociální jistoty a rovnost lidí před zákonem, tedy práva, která ve své zemi považují za ta nejméně dodržovaná.

Slováci »pozitivně hodnotí tzv. sametovou revoluci, jež v roce 1989 vedla k pádu socialismu v tehdejším Československu, jakož i následné zavedení občanských a politických práv či vznik samostatného Slovenska a vstup země do Evropské unie«. Bútorová řekla, že dvě třetiny Slováků patří k přívržencům demokracie, zároveň ale stejný podíl lidí je nespokojen s jejím praktickým fungováním.

(ava, čtk)