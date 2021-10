Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Bez testu nebude práce?

Ministerstva podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) zvažují úpravu zákonů tak, aby zaměstnanci neočkovaní proti COVID-19 či bez testu nebo jiného dokladu o bezinfekčnosti nemohli na pracoviště.

Novinářům to řekl po jednání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ). Zítra v poledne se kvůli tomu sejde tripartita, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO).

Podle Babiše se na tom ministři neshodnou, proti byl podle něj například ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). »Já si na první dobrou nemyslím, že je to dobrý nápad, protože nebylo definováno jak často (kontrolovat). Já souhlasím, že v situaci, kdy nejsou lidi na práci, tak to může být problém,« řekl premiér.

Rada vlády pro zdravotní rizika to ale podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) vůbec neřešila a ani Hamáček toto téma nevznesl. »V tuto chvíli jsme to neprojednávali. Nevím, jestli byl pan Hamáček připojen na radě vlády, která byla on-line, ale že by tam toto téma vznesl, to tam nezaznělo,« řekl v reakci na Hamáčkovo vyjádření ministr zdravotnictví.

Podle Hamáčka by »italský systém« zvýšil zájem o vakcinaci. Možnost změny zákoníku práce podle něj posoudí ministerstvo práce a sociálních věcí. Změna by měla fungovat tak, že zaměstnanec bez dokladu by nemohl na pracoviště, překážka by byla na jeho straně.

»Povinnost předložit by přešla na zaměstnance včetně úhrady nákladů,« uvedl Hamáček. Připomněl, že od listopadu preventivní testy na COVID-19 budou mít hrazeny ze zdravotního pojištění už jen děti a mladí do 18 let, dále lidé s alespoň jednou dávkou vakcíny proti koronaviru a ti, kdo se nemohou nechat naočkovat.

Hamáček také potvrdil, že vláda znovu navrhne normu, která má dát policistům a strážníkům obecné právo dodržování restrikcí kontrolovat a řešit porušení povinností jednotlivců, podnikatelů i firem pokutou na místě. Návrh už jednou neprošel Senátem a Sněmovna neměla dost hlasů k přehlasování veta. Hamáček uvedl, že o zařazení předlohy na jednání vlády ho požádal Babiš. Poznamenal, že se uvidí, jak se s návrhem popasuje nová Sněmovna.

Vládní novela, podle níž by podnikatelům a firmám hrozily až třímilionové sankce za porušování omezení vydaných podle krizového zákona, se Sněmovně nepodařilo prosadit v první polovině roku. Kabinet ji připravil koncem roku 2020 kvůli koronavirové krizi, protože ji zákonný podklad pro ukládání pokut podnikatelům a firmám za porušování restrikcí vydaných na základě krizového zákona chyběl.

Senátoři zamítnutí novely zdůvodňovali tím, že je horní hranice pokuty neúměrně vysoká a vedla by k likvidaci firem a živnostníků, kteří se potýkají s dopady restrikcí.

(cik)