Pravdivě ukazovat minulost

Je to více než sto let, co vzniklo Československo. Česká televize k tomuto výročí připravila dokonce seriál o dvacátých letech 20. století a znovu oprášila několik televizních filmů z doby, kdy jsme vzpomínali na 100. výročí vzniku ČSR. Připravený seriál je oslavný, nekonfliktní, dokazující, jak se tehdy spokojeně žilo. Nelze od něho ovšem očekávat, že ukáže hladové bouře, které vypukly už brzy po vyhlášení republiky, ani pravdu o boji za charakter republiky, který byl vybojován koncem roku 1920 ve prospěch movitějších vrstev, ani problémy spojené s tzv. porúrskou krizí, jež znamenaly vyhnání na dlažbu statisíců pracujících a byly předzvěstí velké krize z třicátých let. Ani o střelbě do demonstrantů u Mostu, kde v prosinci 1920 bylo zastřeleno devět dělníků, či třeba v Orlové, kde na dlažbě zůstali v roce 1925 dva horníci, ani o lihové aféře agrárníka Karla Práška, jinak šéfa »horní sněmovny«, tehdejšího Vystrčila, se v něm nedozvíme, atd.

Dozvíme se jen to, že zásluhou těch »pomazaných« vznikla republika, i když akcentován bude víc Rašín než Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš, M. R. Štefánik a jejich emigrantští druzi. Přitom nebýt opravdu dekretu o míru přicházejícího z revolučního Ruska, nebylo by ani revolučních činů, které nahlodaly Rakousko, ať již jde o povstání v boce Kotorské či třeba v Rumburku, ani pražský vzmach samotného 28. října, jenž zaskočil rakouské úřady, že kapitulovaly dokonce ještě před oficiálním ukončením války. Jistě i československé legie, především ta v Rusku, hrály svou roli. Jedno bez druhého by však nepřineslo kýženou svobodu.

Osmadvacátý říjen, který si zítra budeme připomínat, není však svázán jen s rokem 1918, ale i s lety 1939, 1945, 1968 ad., v nichž došlo k dějinným událostem celonárodního významu. Ani na ty bychom zapomínat neměli, i když – dovoluji si pochybovat o tom, že by jim byl věnován nějaký skutečně objektivní pořad. Těch neobjektivních je dost. Dokazují, jak se současná moc bojí pravdy o naší národní historii. A právě tady je úkol pro nás, pro komunisty, pro ještě žijící pamětníky, abychom nové generaci pravdivě osvětlovali dějiny a ukazovali skutečné hrdiny, skutečné síly, které »hýbaly« naší minulostí. I to je jeden z úkolů, které nás čekají po nedávném mimořádném sjezdu.

Filip ZACHARIAŠ, předseda OV KSČM Vyškov