Fuj, hmyz!

»To je dobře, že ti komouši zmizeli, že se nedostali do poslanecký sněmovny,« říkal mi manžel jedné mé známé při nedávné návštěvě u nich. Kysele jsem se pousmála. Netrvalo dvě minuty a spustil dál. »Ale je to průser, tenhle svět. Všechno je rozkradený, lidi si všímaj jen sebe, jsou na sebe zlí, nebo se v lepším případě ignorujou, všude je jen bordel a nejistota. To dřív takovej bordel nebyl. Já vůbec nevím, co mě jako zaměstnance čeká. A to můžu mluvit o štěstí, že dělám tam, kde dělám!«

Znáte to? Určitě jste podobné hlášky za poslední týdny slyšeli také. »Fuj, to je dobře, že jsou komunisti pryč.« Společnost je po třiceti letech důkladné »protikomunistické masírky« už tak daleko, že slovo komunista vyvolává v lidech stejnou reakci jako slovo hmyz. I u slova hmyz si většina lidí představí nechutné mnohanohé potvory, které v lepším případě po vás lezou, otravně bzučí, v horším případě vás rovnou kousnou, bodnou, vysají krev, nakazí a zabijí.

Přitom hmyz je jedním ze základních článků života na Zemi, je to nejpočetnější živočišný druh. I podle Wikipedie je možné, že představuje více než 90 % všech živých forem na Zemi. A většinu tvoří nějakým způsobem užitečné druhy. A ty nejpočetnější užitečné druhy žijí většinou v organizovaných společenstvech.

Mně nevadí, že nade mnou mnoho mých známých ohrne nos, pokud zjistí, kde pracuji či čí myšlenky sdílím. Ve výsledku z devadesáti procent z nich, pokud začnou mluvit o problémech dnešní doby, jasně ve svých názorech ukážou, že mají sociální cítění, že se jim nelíbí život v dnešním společenském uskupení a že mají obavy z toho, co bude. Až na pár výjimek, lidí, kteří jsou dostatečně finančně zajištění, není v mém okolí nikdo, kdo by byl s dnešní dobou spokojen. A i ti zajištění se obávají, co bude s jejich dětmi.

Proto je důležité se nebát a mluvit. Tak, jako se malé dítě přesvědčí, že mraveneček není fuj, ale je užitečný, silný, dokáže vybudovat neuvěřitelné stavby, když jich je víc. Tak jako se přesvědčí, že ne všechno pruhované je vosa, ale že existují i medonosné včelky, a dokonce i obrovské sršně jsou přátelé, když vosy loví. Že pavouci zlikvidují za svůj život stovky škůdců. Atd., atd.

Největší hrozbou pro lidstvo nejsou komunisté, jak se snaží mnozí přesvědčovat celý svět. Největší hrozbou je nevědomost, neznalost názorů, faktů, dějinných souvislostí a z nich vzniklých plánů. Teď jde víc než dřív o to, nebát se mluvit. Nestydět se a vysvětlovat, protože v reálu je většina lidí se srdcem i smýšlením nalevo. Všichni jsme součástí našeho hmyzího, pardon, lidského společenství a jsme na společenství svým způsobem závislí. A ono je velmi závislé na nás, malých mravenečcích. Komunisté nejsou fuj! Fuj je jen hloupost.

Helena KOČOVÁ