Ilustrační FOTO - Pixabay

V ČR je epidemie neočkovaných

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) apeloval na lidi, aby se dali proti nemoci COVID-19 očkovat. Epidemie v ČR se podle něj stala epidemií neočkovaných. Ti podle dat o šíření nákazy za říjen tvoří 74 procent pozitivně testovaných a 63 procent hospitalizovaných.

Vojtěch na tiskové konferenci kritizoval ty, kteří se nenechali naočkovat, i když mohou. »Stále máme zhruba třicet procent populace, která je takzvaně vnímavá k infekci,« uvedl. Pokud by se proočkovanost zvýšila na 90 procent, bylo by podle Vojtěcha možné zrušit »třeba zítra« všechna protiepidemická opatření.

V tomto nebo příštím týdnu podle predikce, kterou představil ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek, se celá ČR dostane na incidenci 300 případů nákaz koronavirem týdně na 100 000 obyvatel. Maximální hodnota může být asi 7000 případů za týden. Do konce roku čeká Dušek kolem 2000 hospitalizovaných s COVID-19.

Podle stínové ministryně zdravotnictví za KSČM Soni Markové je potřeba podpořit očkování ještě větší osvětou, a také posílením mobilních týmů. »Stále chybí seriózní informační kampaň, která by přesvědčila lidi, že očkování je bezpečné a že je jedinou ochranou proti šíření nákazy. Pokud nedosáhneme alespoň 80procentní proočkovanosti, tak nemáme šanci žít normálním životem,« řekla našemu listu. Argumentů pro očkování je dostatek, každý, kdo se může očkovat, by tak měl udělat, dodala. Problém vidí v tom, že se mezi lidmi šíří dezinformace a ministerstvo tyto mýty málo vyvrací.

Soňa Marková.

Přibylo přes čtyři tisíce nakažených

Vojtěch informoval o tom, že v nemocnicích jsou mladší lidé než dřív. Průměrný věk hospitalizovaných je 64 let, u očkovaných je to 75 let. Na jednotkách intenzivní péče leží lidé v průměru ve věku 61 let, očkovaní ve věku 74 let.

Před rokem bylo v nemocnicích v této době 5000 pacientů s COVID-19, v současné době jejich počet přesáhl tisíc. V pondělí přibylo 4264 nově pozitivně testovaných. »Pokud bychom byli stoprocentně naočkovaní, tak bychom ve všech ukazatelích viděli maximálně třetinová čísla,« uvedl Dušek.

V pondělí bylo hospitalizováno 1055 pacientů. V těžkém stavu je 156 z nich. Za posledních sedm dní připadá na 100 000 obyvatel 217 nakažených, takzvané incidenční číslo tak od pondělí vzrostlo o 16. Výrazně roste také počet úmrtí. Za posledních pět dní zemřelo s koronavirem 56 lidí.

V současné době má v ČR vakcínu 66 procent lidí nad 12 let. Z celé populace je to 56,6 procenta a mezi dospělými 68 procent. ČR je podle Vojtěcha pod průměrem EU. Nižší proočkovanost – kolem 50 procent – je v mladších generacích, u seniorů nad 65 let je kolem 83 procent. U nich ale po půl roce výrazně slábne účinnost očkování, potřebná je podle odborníků posilující třetí dávka. Stále zůstává asi 400 tisíc seniorů, kteří nákazu neprodělali a nejsou očkovaní.

Pravděpodobnost, že se nakazí očkovaní, je podle Duška z dostupných dat asi 25 procent. Vakcína proti těžkému průběhu brání u lidí nad 65 let z více než 84 procent. »Vidíme, že lidé v seniorním věku, kteří se třeba i dostanou do nemocnic, nepotřebují na JIP,« dodal k účinnosti vakcíny.

»Čím dál chytřejší« virus

Tím, že mutuje, je virus podle náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Koziar Vašákové »čím dál chytřejší«. V případě nakažlivější mutace delta, která nyní v ČR převažuje, má 40 procent nakažených nemoc s příznaky. Pokud je kvůli těžkému průběhu nemoci člověk hospitalizován na jednotce intenzivní péče, má jen asi poloviční šanci, že přežije, řekla Vašáková, která je zároveň přednostkou plicní kliniky Thomayerovy nemocnice. Uvedla, že v současné době neexistuje lék na COVID-19, léčba je pouze symptomatická. Za nejúčinnější označila prevenci.

»Tou prevencí je právě očkování,« zdůraznila Marková. Skutečnost, že nemoc již postihuje i děti a mladé lidi, je podle ní další argument na podporu toho, že »lidé by měli být odpovědní za sebe, ale i za to, že neohrozí druhé«.

O případném zavedení povinného očkování proti COVID-19 musí podle ministra rozhodnout příští Sněmovna. Vyžadování bezinfekčnosti pro vstup na pracoviště, o kterém diskutoval v pondělí Ústřední krizový štáb, by podle Vojtěchova názoru vyžadovalo změnu zákoníku práce. »Otázka povinného očkování je určitě na budoucí Sněmovnu. Určitě to nemá být ministerstvo zdravotnictví, kdo rozhodne. Musí to být celospolečenský konsenzus,« uvedl ministr.

Zavedení povinného očkování nevidí jako reálné v dnešní době ani Marková. Tuto povinnost by ale nevyloučila u sociálních pracovníků, kteří pracují s nejrizikovějšími skupinami lidí. »Tito lidé by to měli udělat automaticky kvůli ochraně svých klientů,« uvedla.

Nezamlouvá se jí ani záměr upravit zákony tak, aby zaměstnanci nemohli na pracoviště bez prokázání bezinfekčnosti. »Mělo by to být na rozhodnutí zaměstnavatelů. Žádné plošné opatření v tuto chvíli není namístě, ale na základě určitých doporučení by si o tom mohli rozhodovat zaměstnavatelé podle toho, jaké mají provozy a jakou mají míru ochrany pro své zaměstnance,« míní Marková. O záměru bude jednat tripartita, již se proti takovému pravidlu vyslovily Agrární a Potravinářská komora ČR. Podle nich by mohly být ohroženy dodávky potravin.

(jad)