Ilustrační FOTO - Haló noviny

Dohodli se, že se dohodnou

V naprosté většině programových otázek panuje podle vyjednavačů formující se vládní koalice Spolu a PirStan shoda. O struktuře vlády je podle předsedy ODS a kandidáta vznikající vládní koalice na premiéra Petr Fialy stále předčasné hovořit. Koalice podle něj nedebatují o vytvoření nového resortu či úřadu. S prezidentem Milošem Zemanem se setká, až bude na standardním pokoji. Chce počkat, až ho na návštěvu pozve.

»Je pár dnů po volbách, vyjednávání ještě musejí nějakou dobu pokračovat. V žádném případě nedebatujeme o vytvoření nového resortu, nového úřadu, nového ministerstva,« řekl Fiala. Zároveň ale dodal, že se uvažuje o ministru pro evropské záležitosti a členu vlády, který by se zabýval digitalizací. Musí ale podle Fialy být jasně dané kompetence a role těchto členů.

Už dříve se hovořilo o tom, že by Spolu mělo připadnout devět křesel ve vládě a Pirátům se STAN šest. Koalice ale aktuálně rozdělení ministerstev potvrdit nechtějí. »Počet rozdělení křesel není ještě domluven. V tuto chvíli preferujeme jednání o programu a o celkové struktuře vlády, aby to dávalo smysl,« doplnil.

Podpis k 8. listopadu

Je podle něj třeba dořešit některé věcné či formulační body nebo to, jakými prostředky dosáhnout deklarovaných cílů. Do příštího týdne bude na formulaci dokumentů a jejich právních aspektech pracovat speciální skupina expertů. Budou v ní například šéfové klubů ODS, lidovců a Pirátů Zbyněk Stanjura, Marek Výborný a Jakub Michálek či zástupce Starostů Stanislav Polčák. Koaliční smlouvu chtějí mít Spolu s Piráty a Starosty hotovou příští týden. Poté ji posoudí orgány všech pěti stran, například lidovci by dokument měli schvalovat na zasedání širšího vedení 5. listopadu. Předseda Pirátů Ivan Bartoš potvrdil, že smlouvy bude schvalovat jako všechny podobné dokumenty celostátní fórum.

»Na programových cílech se domluvíme,« shrnul Fiala. Dodal, že koalice plní harmonogram přípravy vlády, který si stanovila. Podpis koaliční smlouvy a programu strany plánují k 8. listopadu, kdy se má poprvé po volbách sejít Sněmovna.

Čekají na zlepšení

»Setkání by se mělo uskutečnit ve chvíli, kdy pan prezident bude na běžném pokoji, což znamená, že bude schopen běžných pracovních schůzek,« řekl Fiala. Podle něj schůzka zatím nepospíchá. »Je možné, že do ustavující schůze nové Sněmovny 8. listopadu se Zemanův zdravotní stav výrazně zlepší. Počkám, až budu pozván panem prezidentem a bude možné s ním mluvit o tom, co čeká Českou republiku v příštích dnech a týdnech,« dodal šéf ODS.

Hospitalizovaného prezidenta v pondělí dopoledne navštívil veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Podle něj prezident v tuto chvíli není nikterak omezen ve svých právech, v přijímání návštěv a v komunikaci s nimi. V pátek Zemana navštívil jeho předchůdce v prezidentské funkci Václav Klaus.

Také dosluhující premiér Andrej Babiš (ANO) čeká na návštěvu u Zemana. Se Zavoralem se také dohodl, že tak bude moci učinit, až bude prezident přeložen z jednotky intenzivní péče na standardní pokoj, řekl po pondělním jednání vlády.

(zmk)