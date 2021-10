Ilustrační FOTO - Pixabay

Bundestag má nové vedení. I s Levicí

Novou předsedkyní německého Spolkového sněmu vzešlého ze zářijových parlamentních voleb se na ustavujícím zasedání stala sociální demokratka Bärbel Basová (SPD). Ta v této ústavní funkci, která je po úřadu spolkového prezidenta protokolárně druhá nejvyšší, vystřídala starého barda Wolfganga Schäubleho z CDU.

Pro Basovou hlasovalo 576 poslanců, proti jich bylo 90 a volby se zdrželo 58 přítomných zákonodárců. Basová je po sociální demokratce Annemarii Rengerové a Ritě Süssmuthové z konzervativní CDU třetí ženou, která spolkový sněm vede.

Místopředsedové bez AfD

Nový Spolkový sněm si následně zvolit místopředsedy, kterými se stali Yvonne Magwasová z CDU, sociální demokratka Aynan Özogüzová, liberál Wolfgang Kubicki, Claudia Rothová za Zelené a Petra Pauová z Die Linke. Kandidát krajně pravicové populistické protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD) Michael Kaufmann v hlasování neuspěl. Pro zvolení potřeboval nejméně 369 hlasů, dostal jich ale jen 118.

Na post místopředsedy má nárok každá z parlamentních stran. AfD dosud ale nedokázala žádného svého kandidáta na místopředsedu prosadit, neboť s ní ostatní strany odmítají spolupracovat.

Nový sněm je se 736 poslanci dosud největší v dějinách spolkové republiky, v tom předchozím zasedalo podle ČTK 709 zákonodárců.

Ustavujícím zasedáním formálně skončil mandát vlády kancléřky Angely Merkelové, která ale zemi nadále povede. Prezident Frank-Walter Steinmeier již Merkelovou požádal, aby funkci kancléřky až do jmenování nového kabinetu nadále zastávala. Takový postup je zavedený. Očekává se, že nový kancléř, kterým bude sociální demokrat Olaf Scholz, bude zvolen po Mikuláši. Poslanec za Zelené Jürgen Trittin v rozhovoru se zahraničními korespondenty prohlásil, že Scholz by mohl být ve Spolkovém sněmu zvolen kancléřem 9. prosince. Tímto aktem pak definitivně skončí éra Merkelové, která kancléřský úřad zastávala 16 let.

