Moldavsko dojelo na svůj antirusismus

Moldavský parlament v pátek na mimořádném zasedání schválil nouzový stav, který vyhlásila prozápadní vláda kvůli nedostatku zemního plynu. Nouzový stav bude v bývalé sovětské republice platit do 20. listopadu, uvedl list Kommersant na svém webu.

Podle návrhu, který prošel hlasy poslanců vládní strany, vytvoří komise pro mimořádné situace podmínky pro operativní nákup zemního plynu, a to i při zřeknutí se normativních požadavků. »Zavedení stavu nouze je technické rozhodnutí, které umožní v případě mimořádné situace nakupovat nezbytné objemy zemního plynu z alternativních zdrojů,« vysvětlila podle serveru Moldpress premiérka Natalia Gavrilitsaová.

Dříve se moldavská delegace nedokázala v Moskvě podle Kommersantu dohodnout na novém kontraktu na dodávky ruského plynu. Moldavané museli v ruské metropoli zůstat kvůli dalším jednáním.

Kommersant již minulý týden psal, že Kišiněv se kvůli chybějícímu kontraktu s Gazpromem obává, že energetická krize zmrazí zemi, a proto do Moskvy zamířil místopředseda moldavské vlády Vladislav Kulminski k jednání s kremelským vicekancléřem Dmitrijem Kozakem. »Pokud se plyn stává otázkou pro Kreml, znamená to, že jde nejen o energetiku,« poznamenal deník. Dodal, že Kulminski má ve vládě na starosti urovnání problému s ruskými separatisty z Podněstří a plyn nespadá do jeho portfolia. Ale v současnosti je to asi jediný moldavský představitel s kontakty v Rusku.

Každopádně Podněstří, které figuruje na programu rusko-moldavských vztahů již tři desetiletí, bude mít kvůli plynu také problém, protože využívá stejné potrubí jako Moldavsko.

Dlouholetý kontrakt s Gazpromem vypršel Moldavsku koncem září, ale byl podle deníku prodloužen do konce října kvůli uzavření nové dohody. Gazprom měl podle podmínek tohoto prodloužení dodat část plynu Moldavsku a část Podněstří. Kišiněv pokládal navržené množství za nedostatečné. Šéf energetické společnosti Moldovagaz již vyzval spotřebitele ke snížení teploty v jejich domovech…

Od jednání v Moskvě si Kišiněv podle ČTK sliboval zachování dosavadní ceny plynu a zvýšení dodávek, ale Gazprom trval na uzavření dohody o dluzích za dřívější dodávky, které již přesahují 715 milionů dolarů, a to bez dluhu Podněstří ve výši asi osmi miliard dolarů. Moldavané podle Kommersantu navrhovali rozložení splátek až na 20 let. Stěžovali si také, že jinde v Evropě dává Gazprom přednost dlouhodobým kontraktům, ale s Moldavskem naopak chce dohodu jen na rok či na měsíc. Otázkou je, čemu se Moldavané diví, když a) neplatí a b) se rozhodli jít proti Moskvě?!

