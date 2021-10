Mladí komunisté stále plní optimismu

O víkendu 15. - 17. října se uskutečnilo tradiční setkání komunistické mládeže. Letos jsme se sešli v Libereckém kraji, na nádherném místě, kde lišky dávají dobrou noc a kde se člověk vzbudí s výhledem na mlhou pokrytou hladinu rybníka. Nad přilehlým Nebákovským mlýnem stával ve středověku hrádek Nebákov, dnes vedle něj stojí rekreační středisko Chata Nebákov, kde jsme našli útočiště.

Na setkání jsme přijížděli s vědomím, že volby, které proběhly jen o týden dříve, nedopadly pro levici vůbec dobře. A spolu s tím ani pro většinu pracujících, kteří důsledky jednání pravicové vlády pocítí nejen ve svých peněženkách, ale hlavně na kvalitě vlastního života i života svých dětí. Jak těmto lidem pomoci i to, jak je získat pro podporu našich myšlenek a vizí do budoucna, to bylo jedním z hlavních témat našeho setkání.

Páteční program odstartoval společnou večeří a organizačními záležitostmi. Následovalo představení Libereckého kraje, fungování místního krajského výboru a zajímavá diskuse nad budoucností komunistického hnutí. Za Liberecký kraj nás svou návštěvou poctili zkušení soudruzi ze Semilska – Věra Picková a Jaroslav Houha. Patří jim velké poděkování za otevřenost, sdílení někdy i bolestivých zkušeností a také obdiv, že s námi vydrželi debatovat až do pozdních nočních hodin.

Sobotní dopoledne jsme věnovali marketingu, kterému se věnuji ve svém profesním životě. A tak jsem představila jednoduché analytické nástroje, jako např. SWOT analýzu, jejichž prostřednictvím jsme společně zhodnotili kondici, ve které se naše strana nachází, její silné a slabé stránky, hrozby, kterým bude v budoucnu čelit, i potenciál, který skýtají příležitosti okolního světa.

Volně jsme pak navázali hodnocením právě proběhlých voleb do PS PČR. To už se k nám přidal obětavý Roman Roun, který i přes ruku v sádře do Nebákova přicestoval, aby nám nastínil, jak vznikala letošní volební kampaň, jaká byla její slabá místa a o co se opřít do budoucna.

Oheň a myšlenky

Po obědě a krátkém odpočinku jsme si dali do těla pěší túrou na zříceninu hradu Trosky. Během cesty, na kterou nám vyšlo skvělé počasí, se dál živě diskutovalo. Nejžhavějším tématem byl samozřejmě nadcházející mimořádný sjezd a volba nového vedení strany, od kterého se očekává, že pomůže straně odrazit se od pomyslného dna.

Po návratu na chatu na nás čekali další hosté, Petr Šimůnek (dnes již znovuzvolený 1. místopředseda ÚV KSČM) a Milan Krajča (dnes již znovuzvolený místopředseda pro evropské záležitosti, občanský sektor a mládež). Společně jsme nasbírali dřevo na oheň a nějaký čas věnovali diskusi na téma »co dělat«, jak oslovit mladé lidi, kteří mají levicové smýšlení, ale dosud nenašli ke KSČM cestu. Společnost se pak postupně přelila ven k ohni, kde jsme opekli buřty, zaznělo několik revolučních písní a pokračovala diskuse v menších skupinách.

V neděli ráno se k nám připojil soudruh z Komunistického svazu mládeže, abychom po úvodním slovu Petra Šimůnka společně hledali co nejefektivnější cestu, jak z krize mládežnického komunistického hnutí. Bylo uspokojivé, že jsme našli společnou řeč, otevřeně pojmenovali naše obavy a frustrace a také se předběžně domluvili na některých budoucích krocích. Posledním bodem programu pak byla přednáška o Světové federaci demokratické mládeže, jíž je právě Komunistický svaz mládeže jediným českým členem.

Optimismus a poděkování

I přes účast jen tří desítek lidí nás celostátní setkání mládeže naplnilo optimismem, že jsou stále v našich řadách mladí lidé, kteří jsou připraveni pracovat nejen pro komunistickou stranu, ale pro celé komunistické hnutí, a postavit se na stranu obhajoby zájmů všech pracujících, a to i přes dočasnou krizi strany, bez nároku na jakoukoliv odměnu a se vším zápalem.

Závěrem děkuji všem zúčastněným za aktivní přístup a Kateřině Konečné za podporu, bez které by byla realizace našeho setkání mnohem složitější.

Petra PROKŠANOVÁ