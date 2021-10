Ilustrační FOTO - Pixabay

Zdravotní pojišťovny vydaly za rok a půl na testování covidu téměř 16 mld. Kč

Zdravotní pojišťovny vydaly za uplynulý rok a půl od začátku epidemie na testování kvůli covidu-19 téměř 16 miliard korun. Vyplývá to z odpovědí zástupců pojišťoven a výpočtu ČTK. Loni to bylo zhruba pět miliard, letos do září už skoro 10 miliard korun včetně miliardového příspěvku firmám na samotesty zaměstnanců. Hrazení preventivních testů, tedy antigenních a části testů PCR, ukončí pojišťovny od 1. listopadu.

Dál ale budou preventivní testy platit dětem do 18 let, očkovaným a lidem se zahájeným očkováním nebo těm, kteří se nemohou nechat očkovat ze zdravotních důvodů. Pokračovat bude také úhrada testů, na které pošle pacienta lékař nebo hygiena. Podle Anticovid týmu koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), jejíž zástupci by v příští vládě chtěli obsadit ministerstvo zdravotnictví, je zrušení hrazených testů chyba, protože přináší lepší informaci o rozšíření nákazy v populaci.

S testováním metodou PCR se v Česku začalo loni v únoru, první případy pak testy odhalily v březnu loňského roku. Za první dvě vlny na jaře a na podzim loňského roku pojišťovny vydaly na PCR testy zhruba čtyři miliardy korun. Od listopadu se začalo preventivně testovat také levnějšími a méně přesnými antigenními testy, nejprve zaměstnanci a klienti v domovech pro seniory a podobných zařízeních. Od poloviny prosince se pak lidé mohli otestovat sami preventivně. Na tyto testy vydaly loni pojišťovny kolem 170 milionů korun.

Preventivní antigenní testování pokračovalo i letos, podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se v některých měsících podílelo až na pětině nově odhalených případů. Na jaře dostaly povinnost testovat své zaměstnance také firmy, pojišťovny jim přispívaly 60 korun na jeden samotest každý týden. Celkově vydaly asi 800 miliard korun.

Svaz pojišťoven, který tvoří šest menších pojišťoven vyjma VZP kritizoval, že opatření, které má pomoci udržet v chodu ekonomiku, je hrazené ze zdravotního pojištění. Podobně se vyjadřovala i opozice nebo zástupci různých oblastí zdravotnictví. Podle nich mohou peníze chybět na zdravotní péči, měly by být hrazené, stejně jako preventivní antigenní testy, spíš ze státního rozpočtu. Testy pro testování ve školách nakupoval stát.

Od léta, kdy testy často potřebovali lidé na dovolenou v cizině, je hrazen jeden antigenní test týdně a dva PCR testy měsíčně. Stát vyšší náklady pojišťovnám kompenzoval dalším navýšením platby za státní pojištěnce, v roce 2021 to bylo o 14 miliard korun, v příštím roce o dalších 10 miliard.

Celkové náklady na zdravotní péči byly plánované loni 344 miliard korun, letos se na 400 miliard. Loni tak testování stálo asi 1,5 procenta celkových nákladů, letos už do září tvoří čtyři procenta. Pro srovnání v roce 2019 šlo podle dat Českého statistického úřadu 2,8 procenta nákladů na zdravotní služby na veškerou rehabilitační péči nebo čtyři procenta na léčbu všech poranění a otrav.

Kromě testování platí pojišťovny také za očkování proti covidu-19, náklady dříve odhadly na asi devět miliard, nepočítaly ale v tom s případným přeočkováním třetí dávkou. Vyšší částku než u běžných lůžek stojí také léčba infekčních pacientů s covidem-19 v nemocnicích a přesčasy zdravotníků v době naplněnosti nemocnic. Loni měla nemocnice za týdenní pobyt na JIP lůžku s ventilátorem 570.948 korun, letos je to asi o 133.600 korun méně. Pobyt na běžném lůžku stál loni 61.000 korun, letos 52.000. Celkově se náklady kvůli pandemii pro letošek odhadují na 43 miliard navíc, tedy asi 12,6 procenta.

Největší zdravotní pojišťovna VZP, která má asi 5,9 milionu klientů, vyplatila loni za testování asi 2,5 miliardy a letos už více než 5,8 miliardy. Celkové letošní náklady související s covidem-19 odhaduje pojišťovna na 16 miliard korun. Letos a v příštích dvou letech plánuje proto pojišťovna hospodařit se schodkem, který bude krýt z rezerv z předchozích let. Kromě pandemie rezervy vyčerpává i pravidelný růst odměn ve zdravotnictví.

Podle plánů pojišťoven na roky 2022 a 2023 by měly výdaje veřejného zdravotního pojištění v dalších letech znovu klesnout pod 400 miliard korun. "Pro rok 2023 zdravotní pojišťovny modelují meziroční pokles z důvodu postupného vyčerpání zůstatků na účtech a očekávaným snížením výdajů vynakládaným na současnou pandemii. K udržení dynamiky výdajů roku 2021 také v následujících letech nejsou k dispozici potřebné (finanční) zdroje," píše se v dokumentu.

(čtk)