NE takovéto budoucnosti vztahů EU-USA

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. října t. r. o budoucnosti vztahů mezi EU a USA jsem v hlasování nepodpořila.

Ocenila jsem sice, že vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že zákonodárci státu Texas přijali tzv. zákon o srdečním tepu (Heartbeat Act), který de facto zakazuje potrat a představuje závažný útok na sexuální a reprodukční práva žen, a vyjadřuje i politování nad tím, že Nejvyšší soud Spojených států se nejednomyslným rozhodnutím odmítl vyjádřit k přijetí tohoto bezprecedentního zákona; ale zdůrazňuje zároveň, že transatlantická aliance má i nadále zásadní význam pro bezpečnost a stabilitu evropského kontinentu, neboť NATO je základem kolektivní obrany Evropy a klíčovým pilířem evropské bezpečnosti, což je myšlenka minulosti.

Zastavit NATO

Je nezbytné zastavit propojování Evropské unie a NATO, stejně jako vytváření evropské intervenční armády. Ke svému rozvoji potřebuje Evropa mír. Transatlantické harašení zbraněmi musí vystřídat celoevropská, euroasijská a celosvětová ekonomická spolupráce a odzbrojovací proces.

Vítám v tomto duchu oznámení partnerství mezi EU a USA ve věci podpory celosvětového očkovacího úsilí v boji proti onemocnění COVID-19 díky naočkování 70 % světového obyvatelstva do data konání Valného shromáždění OSN v příštím roce. Je třeba koordinovat přístup k zastavení šíření onemocnění COVID-19 v globálním měřítku, i možné další zdravotní krize, a posílit globální bezpečnost v oblasti zdraví.

Reformu WHO

Zejména pokud jde o reformu Světové zdravotnické organizace (WHO) a společné úsilí o spravedlivý celosvětový přístup k vakcínám, testům a lékům na onemocnění COVID-19, i ohledně jejich distribuce, a to především v zemích s nízkými příjmy.

Kateřina KONEČNÁ, poslankyně frakce The Left in the EP