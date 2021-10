Ilustrační FOTO - Pixabay

Další špína leze ven

Další špína leze nepřekvapivě na povrch. Ani po roce snažení se nám nepodařilo získat oficiální cestou z rukou Evropské komise znění smluv o hromadných nákupech vakcín proti COVID-19 uzavřené za celou EU s farmaceutickými společnostmi!

Naštěstí ještě existují novináři hodní toho pojmenování a dočkali jsme se tak dalšího masivního úniku smluv uzavřených farmaceutickými společnostmi Pfizer/Biontech s různými státy. Z nich vyplývá to, čeho jsme se obávali.

Smlouvy důsledně staví zájmy Pfizeru nad zájmy veřejného zdraví i zájmy daných států. Smlouvy umožňují společnostem kdykoliv měnit termíny původních dodávek bez jakékoliv penalizace. Z britské smlouvy zase vyplývá, že případný spor mezi britskou vládou by nerozhodovaly veřejně soudy, ale v tajnosti tříčlenná arbitrážní komise řídící se mezinárodním obchodním právem. Přičemž se britská vláda zavázala, že existenci této arbitráže utají.

Absolutně šílenými smluvními ujednáními jsou pak ustanovení zbavující státy imunity proti předběžnému zabavení jejich aktiv jako záruka, že vlády uhradí své závazky. Někteří právní experti tvrdí, že je to jako by chtěl Pfizer do zástavy části území daných států…

Celá tato situace jenom ukázala, jak jsou státy vůči nadnárodním korporacím čím dál bezmocnější a v jejich vleku. Je nutné spojit se a drzým korporacím se konečně postavit, dokud to ještě jde. Nebo se za pár let možná probereme a už nebudeme občany našich domovin, ale nějaké společnosti.

(KK.)