Ke krachu energetických společností

V posledních dnech se stalo pro někoho něco nepochopitelného, ale pro jiné zcela logického. Totiž začaly krachovat energetické společnosti. Nejdříve Bohemia Energy a brzy následovaly a budou následovat další. Občanu, který je u této firmy zaregistrován a tuto informaci zachytil, se dělalo hodně nevolno a nemohl zprvu pochopit, co se stalo. Ale jestliže se na tento problém chceme podívat zblízka, musíme vše dát do příslušných souvislostí, a to proto, že platí dialektická poučka, že vše se vším souvisí. Takže zpět do velmi nedávné historie.

Celý problém energetické krize, která je dnes, tedy krach jednotlivých firem, není zcela náhodný a má mezinárodní souvislosti. Celé to začalo již v roce 2011. V SRN již je u moci Angela Merkelová. Jí se později začalo přezdívat Mutti Merkel. Její tehdejší vláda udělala zcela zásadní chybu. Začala brojit proti jaderné energetice nejen v SRN, ale i v EU. A v SRN se začalo uvažovat o snížení počtu jaderných elektráren, a dokonce i o utlumení těžby uhlí. Kvůli tehdejší vnitropolitické situaci v SRN nebyl problém prosadit snížení jaderných a dalších elektráren.

S tím samozřejmě souvisí i další věc. Útlum těžby uhlí. Toto se také v SRN začalo prosazovat a bohužel se to prosadilo. Když to šlo tam, tak jistě v hlavě Mutti Merkel vznikl nápad, že by toto mohla prosazovat v rámci celé EU. Protože hlavním tahounem EU je kromě SRN i Francie, vybudovala si Mutti Merkel velmi blízké přátelství s prezidenty Francie. A ti pochopili tento záměr, který se jim zalíbil, a začali jej prosazovat a hlavně pomáhat Merkelové prosazovat tuto věc v rámci dvoustranných vztahů mezi Francií a dalšími členskými státy EU.

SRN na to šla stejnou cestou. Tedy začala své přátele přesvědčovat o tom, že by se měla utlumit těžba uhlí a že je klimatická krize. Vlády mnohých států na toto slyšely a začaly razit tuto politiku také. Nakonec došlo k přijetí závěru, že se musí utlumit těžba uhlí do určitého roku. Zavedly se emisní povolenky, které byly velice drahé, a časem, v této situaci jsme dnes, se ještě více zdražují. Toto je hlavní příčina krachu firem a zdražení energie. V tomto kontextu je samostatný problém důl Turów v Polsku, který se týká nejen ČR, ale i SRN. Podle stařičkého mocnáře, tedy otce kuponové privatizace, vše vyřeší neviditelná ruka trhu. Ano, ona to začala řešit. Vzhledem k tomu, že cena emisních povolenek šla velice prudce nahoru a některé firmy to již nezvládaly, začalo docházet ke krachu těchto firem.

Do toho kontextu zapadají i další faktory. RF se dohodla se SRN na stavbě Nord Streamu 2, nikoli přes území Ukrajiny, ale pod mořem, kdy ropa z RF bude téct do SRN a odtud bude dále distribuována do dalších zemí. A RF udělala ještě jednu věc. Druhá větev se začala stavět na jihu – a ta skončila v Maďarsku. Pochopitelně toto se nelíbilo USA, a proto se do toho začaly plést a nabízet svůj výrobek Evropě. Jenže v tom je háček. Zkapalnělý plyn z USA je kvalitativně horší než ten z RF. A navíc americký plyn je daleko dražší než ruský. U nás jsou někteří politici jasně prozápadně orientováni, a proto podporují dovoz plynu z USA, nikoli z RF. Navíc ekonomické vztahy mezi ČR a RF jsou na bodu mrazu. Počátkem 90. let jsme opustili zcela záměrně ruské trhy, ale toto se nám jasně vymstilo. Na naše místa nastoupily firmy z SRN, Francie, Anglie a dalších zemí. Návštěva předsedy Senátu Vystrčila na Tchaj-wanu navíc přispěla k tomu, že se zhoršily naše vztahy s ČLR. A důsledek? Jednoznačný. Dnes už Škodovka z ČLR jako firma odešla a samozřejmě tam nastoupily západní firmy.

Je třeba si rovněž připomenout tzv. Zelenou knihu, tedy Geen Deal, což je hodně zásadní pro budoucí ekologickou politiku. V mediálním prostoru se tomuto materiálu někdy říká Zelený nesmysl. A ono na tom je docela hodně.

Do toho zapadá i fakt, že je nedostatek čipů, což se rovněž dotklo i části firmy Škoda. Není pravda, co píší novináři, ze celá firma je v odstávce. V odstávce je jen část firmy.

A k energetice ještě jedna poznámka. V dohledné době se v ČR nepostaví ani jedna jaderná elektrárna. Dukovany dodělá firma z USA, a RF nám přestane dodávat náhradní zdroje a díly na opravu jednotlivých bloků. Navíc RF má největší zkušenosti se stavbou jaderné elektrárny a ve výzkumu je na světě nejdál. Je daleko levnější udělat tento kontrakt s RF než s kýmkoli jiným. Ale toto budoucí vládě nevadí, prý budeme mít jadernou energetiku bezpečnější, než bychom ji měli, kdybychom brali tyto věci z RF.

Ivo LÁTAL