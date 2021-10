Kdo jim dal právo?

Jsem zřejmě naivní, anebo nerozumím výkladu slov »lékařské tajemství«, a nejsem sama. Proto se dovoluji zeptat: Může kdokoli, i když nepatří mezi osoby blízké anebo osoby k tomu určené a odsouhlasené pacientem či jeho rodinou, dostat velmi podrobné informace o mém zdravotním stavu? Existuje z tohoto opatření nějaká výjimka, když ani policie nesmí bez rozhodnutí soudce podat takové informace?

Jediná odpověď, kterou jsem získala, je, že takové informace patří k lékařskému tajemství a ošetřující lékař či nemocnice ji nesmějí vydat. Proč tedy ošetřující lékaři a ošetřující nemocnice, tedy Ústřední vojenské nemocnice, tak podrobně o zdravotním stavu prezidenta písemně informovali předsedu Senátu, ač nedostali k tomu souhlas? A že ze strany rodiny nedostali, nebylo rozporováno. Nebo někdo v této zemi má vyšší práva na takovou informaci a takové zjišťování než ostatní občané? A co vedení příslušné nemocnice? Nepodléhá také povinnosti dodržovat lékařské tajemství?

Mnohé by chtělo vysvětlit. Dopis vedení ÚVN pokládám za nepřijatelný a divím se, že z aktu protiprávního poskytnutí informací nebyl přijat proti ošetřujícímu lékaři, nebo dokonce proti vedení nemocnice nějaký závěr. Když totiž Hrad sdělil veřejnosti jakési informace o průběhu onemocnění prezidenta, a nebyly zdaleka tak podrobné nebo podrobně se tvářící, byl hned podroben kritice ze strany samotné nemocnice. Vzpomínám i na to, jak její ředitel před nemocničním vchodem informoval novináře o tom, že Miloš Zeman je zde hospitalizován, a na otázku s čím, odpověděl, že jde o »lékařské tajemství« a že nemá právo bez souhlasu hospitalizovaného nebo jeho rodiny ho někomu poskytovat. Nikdo se na víc neptal, ani nemohl.

To, že se ředitel nemocnice později ohradil proti jedné zprávě Hradu, byla jsem ochotna pochopit. Mohlo v ní jít o značné nepřesnosti jak o průběhu nemoci, tak pokud jde o možnost návratu do práce. Nejsem však schopna pochopit, proč nemocnice porušila stanovený úzus a spěchala odpovědět předsedovi Senátu. Bylo totiž jasné, oč mu jde. Přitom pan Miloš Vystrčil je členem politické party, která se potřebuje Miloše Zemana zbavit, a to jakýmkoli způsobem. Zeman vadí v politickém boji, je překážkou dalšímu zneprávnění naší republiky.

Proto otázka: Kdo dal právo Ústřední vojenské nemocnici tak »podrobně« informovat o zdravotním stavu prezidenta? A kdo potvrdí, že to, co vysmolil tým kolem vedení ÚVN, je vůbec pravda?

Růžena DOMOVÁ