Blanenská koalice a firma ZT energy nám připravila »překrásný« předvánoční dárek

Zvýšení měsíčních záloh za dodávku tepla za listopad a prosinec o cca 400 procent, nepřesvědčivé vyjadřování firmy ZT energy, a vedení města mlčí. Těmito slovy by se dala shrnout krize, do které se dostaly stovky domácností v bytech, které odebírají teplo v rámci systému centrálního zásobování teplem. Zdůrazňuji, že jsem tento článek napsal 27. 10. 2021.

Ukončení dodávek energií společností Bohemia Energy dopadlo i na město Blansko. Přesněji řečeno na dodávky tepla pro všechny odběratele, kteří jsou napojeni na soustavu centrálního zásobování teplem.

Kromě hněvu nás všech, kterých se to týká, si dále klademe spoustu otázek. Proč se firma ZT energy, která nese odpovědnost za stovky domácností a několik městských institucí (vč. základních škol) rozhodla nakupovat energie od virtuálního dodavatele, který jak vidíme, může kdykoli ukončit dodávky bez jakýchkoli sankcí? Proč nebyly nastaveny mechanismy, aby se to nestalo? Jak na to bude reagovat město jako vlastník infrastruktury? Jaké budou zálohy od příštího roku? Budeme na to mít? Je firma ZT energy solidní partner města? A mnoho dalších.

Několik let se vedení města Blansko i společnost ZT energy chlubily, jak máme nejnižší cenu tepla za 1 GJ. Bylo to sice pěkné, ale jak vidíme, tak tento koncept fungoval pouze v ekonomicky příznivých časech. Při první krizi se koncept sesypal jako domeček z karet. A náhle máme z nejnižší cenu nejvyšší. Výši záloh astronomickou, vyhlídky nejasné.

Je nutné připomenout, že provozování soustavy centrálního zásobování teplem »vyhrála« společnost ZT energy. No »vyhrála«, přesněji řečeno, tato firma byla jediná, která se do výběrového řízení přihlásila. Jak bylo to výběrové řízení nastaveno? Podmínky výběrového řízení byly nastaveny tak, aby vyhovovaly pouze společnosti ZT energy. Na to zastupitelé ANO, KSČM i Piráti upozorňovali v minulosti.

Jak vidno, podnikatelská koncepce a strategie firmy ZT energy stála na jediném vratkém pilíři (nesolidní a nespolehlivý virtuální dodavatel s levnými energiemi). Koncepce firmy je tedy děravá jako cedník.

Další otázkou je, k čemu město platí statisíce ročně firmám za tzv. energetický management. Nějaký výstup nebo upozornění na riziko jsem od těchto společností nezaznamenal.

Zásadní bude prosincové zasedání blanenského zastupitelstva, na kterém se musí projednat a stanovit jasné řešení situace. Nemůžeme nechat stovky blanenských domácností napospas osudu. Dále na tomto zasedání očekávám vyvození odpovědnosti celého vedení města.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko za KSČM