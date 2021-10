Snad nám naše děti…

O sjezdu jsem si přečetl mnohé – a »nejchytřejší« slova od těch, kteří tam vůbec nebyli…

Nevím, zda bylo dobře, nebo špatně být u toho, ale rozhodně to je výhoda. Mohu porovnávat a vím, co je pravda. Slyšel jsem třeba, že nová předsedkyně chce »okrást« dnes už bývalé poslance o polovinu odstupného… Taky se rozneslo, že »v ČT říkali, že když někdo napíše, že komunisti mají Konečnou, tak dostane v pondělí v Kauflandu 30% slevu na pečivo«…

Ale konec srandy, přečetl jsem si i něco, co bych klidně podepsal: »Sjezd, přestože se věnoval jen personáliím, ukázal mnohé. Rozpory, které mezi sebou máme, ale také vůli hledat společnou řeč a překonat porážky posledních let. Sjezd ukázal stovky a stovky lidí, z nichž mnozí pro mne mají svou tvář i osudy a mnohé jsem viděl poprvé… Sjezd ukázal mnohé delegáty s nadějí v tváři i v srdci, ale i mnohé zklamané a neúspěchy znavené. Řeknete, asi nic neobvyklého. Pravda. Život sám je plný rozporů a i porážky jsou jeho součástí. Navíc i my jsme jenom lidé a rozhodně nejsme ideální. Jsme skutečně dětmi dnešní doby. Se všemi neřestmi, se všemi negativy. Se svými problémy, ambicemi, ale i se společnými zájmy.«

Mnozí jste jistě autora hravě identifikovali, tak jen poděkuji: Moc hezky jsi to napsal, Zdeňku! Jako člen komunistické strany, vnuk jednoho ze zakládajících členů a syn komunisty, kterým byl skoro celý život (dělával třeba i předsedu závodního výboru, celý život dřel, 25 let v lese s pilou, 25 let v dolech, a právě v Rosicko-oslavanských, kde dělával i děda), jsem velmi nerad, jak se vše vyvinulo. Vím, že líp už bylo. Ale zároveň věřím, že zase bude. Proto ještě jednu citaci: »Věnujme své úsilí tomu, aby (nově zvolení) dostali skutečně naši každodenní podporu a mohli s naší pomocí realizovat své vize, na jejichž konci je již během několika měsíců sebevědomá komunistická strana, která bude mít podporu statisíců a pak i milionů lidí. Protože jen silná komunistická strana je zárukou toho, že budou mít lidé práce v naší zemi zastání. Jedna strana, jednotná komunistická strana, která má jednu linii a jeden cíl. Tak, aby mé děti, až jim bude o pár desítek let více, mohly v té již jistě lepší době hrdě říci, že táta byl tehdy toho vstání z popela součástí…«

Jako předseda Vlasteneckého sdružení antifašistů ČR se musím vyjádřit k poslední větě. V našem sdružení je řada těch, kteří si prožili hrůzy války osobně, já naštěstí ne. Jsem proto rád, že pokud něco podobného řekl někdy můj taťka, který také válku zažil, snad se mu to splní.

Zbyšek KUPSKÝ