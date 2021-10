Ilustrační FOTO - Pixabay

Na Slovensku 28. říjen poprvé státním svátkem

Poprvé od vzniku samostatného státu v roce 1993 si Slovensko letos připomnělo den vzniku Československa státním svátkem. Na rozdíl od jiných svátků ale 28. říjen zůstává v zemi podle zákona pracovním dnem. Součástí připomínkových akcí bylo i nasvícení Bratislavského hradu v barvách trikolory.

»Česká republika si uchovala společný československý svátek z roku 1918, my se k té historii hlásíme. Je dobře, že velká část Slováků ten názor sdílí a že tuto oslavu můžeme slavit společně,« řekl český velvyslanec v SR Tomáš Tuhý. Slovensko si tímto svátkem připomíná také výročí vzniku samostatného státu, které připadá na 1. leden. Zařazení 28. října mezi svátky schválil slovenský parlament loni.

Zavedení státního svátku Dne vzniku samostatného česko-slovenského státu, aniž by v zemi bylo pracovní volno, předseda slovenského parlamentu Boris Kollár zdůvodnil vysokým počtem jiných svátků. »My už máme tolik svátků, že již nebylo možné přijmout další. Ekonomika by to nezvládla. Nejsme na tom tak, abychom si mohli dovolit další dny pracovního volna,« řekl Kollár. Dodal, že historii je třeba ctít a že český a slovenský národ jsou bratrské. Rozdělení Československa označil za správný krok. SR má zákonem stanoveno 15 dnů, kdy je volno. Těmito dny si připomíná významné milníky, jež formovaly SR.

Vzpomínkové akce v Bratislavě k výročí založení společného státu Čechů a Slováků provázelo kladení věnců k soše spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika i k památníku československé státnosti, jehož součástí na nábřeží Dunaje je socha prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Položením věnců na těchto místech připomněla 103. výročí vzniku ČSR prezidentka SR Zuzana Čaputová. Řekla při tom: »V dané době byla republika velmi moderním státem, s moderní ústavní listinou, ústavním soudem, volebním právem pro ženy. Vznik první Československé republiky byl předpokladem samostatné slovenské státnosti.« Podle ní právě Masaryk a Štefánik byli klíčovými osobnostmi v souvislosti se založením ČSR.

Slovensko si dlouhodobě připomíná 30. říjen jako památný den výročí přijetí tzv. Martinské deklarace, kterou se slovenští představitelé přihlásili ke vzniku samostatného československého státu. V roce 2018 byl tento den na Slovensku mimořádně státním svátkem.

