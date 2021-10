Tripartita: Očkujte se, jestli chcete…

Zaměstnavatelé, odboráři i zástupci vlády odmítli na středečním mimořádném jednání tripartity uložení jakýchkoliv restrikcí pro neočkované zaměstnance.

Po pondělním jednání Ústředního krizového štábu jeho šéf a končící vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) zmínil návrh, podle něhož by do provozů a kanceláří nesměli lidé bez očkování, negativního testu či potvrzení o prodělaném covidu. Odboráři a podnikatelé to kritizovali. Poukazovali na to, že k zákazu přístupu na pracoviště je potřeba změna zákona. Překážky v práci upravuje zákoník práce. Premiér Andrej Babiš (ANO) návrh se zákazem vstupu do práce označil za protizákonný a nesmyslný.

Očkování podporují zaměstnavatelé i odbory. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka by v oblastech s menší proočkovaností měly dál působit mobilní očkovací týmy a dál by měla fungovat i očkovací centra v nákupních střediscích. Místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek míní, že by lidé měli své certifikáty o bezinfekčnosti ukazovat v práci či v restauracích sami bez vyzvání. Podotkl, že v jiných zemích to tak funguje.

(ng)