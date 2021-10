Na vysazení Lidické hrušně se podíleli všichni, děti i dospělí.

Třiatřicátá Lidická hrušeň vysazena v Košťanech

Pokaždé, když vyjíždíme sázet hrušeň do míst, kde by si u ní místní rádi připomínali Lidice, je to i pro nás slavnostní událost. Tentokrát jsme vyrazili na severozápad od Teplic, kde se nachází menší městečko zvané Košťany.

Už o několik roků dříve jsme zde našli ulici Lidickou a světe, div se, na jejím horním konci i Lidický kříž s nápisem vytesaným do kamene »Lidice, 10. června 1942«. Tehdy jsme se zde stavěli cestou z odhalení pomníku věnovanému Lidickým ženám, které 1. 6. 1945 právě na Cínovci, tedy nedaleko odsud, přešly hranice do osvobozené vlasti.

Tak i 19. října jsme přijeli k zahradě mateřské školky v Husově ulici, kde už čekali místní děti i dospělí, aby se zúčastnili výsadby přivezené hrušně.

Manželé Nešporovi (vlevo), iniciátoři vysazování štěpů památné hrušně.

Pan starosta Tomáš Sváda naši delegaci pozdravil a představil kolektivu mateřské školy a přítomnému řediteli ZŠ Mgr. Milanu Sanitrikovi. Poté jsme si vyslechli básničku od chlapce z mateřinky, jehož jméno jsem bohužel nezachytil. Přítomné jsem pozdravil a promluvil o hrušni, kterou z Lidic vezeme, a vyzval všechny, aby přiložili ruku k dílu.

Šlo to ráz na ráz. Děti se o připravené lopatky podělily. Počasí nám přálo a v pořadí už 33. hrušeň byla v zemi.

V základní škole

Přesun do základní školy na Komenského náměstí netrval dlouho. Obě školy jsou v tiché, na zeleň bohaté západní čtvrti města, kde místní zalesněná krajina zároveň obklopuje původní jámu povrchového dolu Barbora, dnes naplněné vodou obrovitánského koupaliště vzdáleného cca 200 metrů od školy.

Pan ředitel Sanitrik pro nás přichystal malou exkurzi školou, jejíž chodby jsou velice pěkně vyzdobené dětskými kresbami. Prošli jsme několika chodbami a schodišti až k tělocvičně, kde nás očekávaly děti, se kterými jsme se potkali už v zahradě mateřské školy, a navíc přišly ještě další dvě třídy.

Po úvodní řeči pana ředitele jsem vyprávěl dětem, jak došlo k tragédii Lidic, a pak to, o čem vždy vyprávěla moje maminka - jak to bylo se členy rodiny Horáků. Musím poděkovat všem pozorně poslouchajícím dětem, které paní učitelky ani nemusely napomínat, protože je vyprávění zaujalo. Poděkoval jsem i vedení školy a nakonec rozdal kartičky s obrázkem naší Lidické Památné hrušně.

Lidický kříž se sochami

Samozřejmě, že jsme se přijeli podívat také k loveckému zámečku, který leží na konci Lidické ulice uprostřed lesa. Sem k Lidickému kříži nás doprovodili starosta Sváda, ředitel školy Sanitrik i pan Pavel Vrcula, autor instalace kříže i okolo stojících soch lidických obětí. Vše vlastnoručně vyřezal z akátových kmenů. Jménem Občanského spolku Lidice jsem panu Vrculovi za tento ojedinělý počin poděkoval.

Antonín NEŠPOR, Občanský spolek Lidice

FOTO – archiv A. NEŠPORA