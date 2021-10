Spravedlivý mezi spravedlivými?

Titulek by mohl napovídat, že předseda Senátu, kterého mám na mysli, je nositelem jednoho z prestižních titulů, kterým se honosí za hrdinské nebo příkladné činy někteří významní lidé ve světě. Takový Miloš Vystrčil ale není. Osobně se neznáme, přesto nás něco spojuje. Pochází z jihočeských Dačic. On se jako předseda Senátu ale dnes hlásí ke Kraji Vysočina. To je vlastně také vše, co by šlo nazývat spojnicí. V Dačicích totiž jeho děd měl velmi prosperující továrnu, o niž přišel v roce 1948. Mohl být tedy už v mládí honorací. Nestal se jí, přesto se za socialismu dostal na vysokou školu, ač prý potomci těch nejmajetnějších v minulém režimu nemohli studovat. Absolvoval Masarykovu univerzitu, učil matematiku a fyziku na gymnáziu v Telči, aby po listopadovém převratu, kdy zde založil Občanské fórum, to dotáhl až k starostenskému místu a nakonec na hejtmana kraje. Dnes druhé období je senátorem, a dokonce po smrti Jaroslava Kubery předsedou této instituce.

Já nepocházím z tak hvězdné rodiny. Naopak. Nebyla jsem vychována v sametu. Poctivě jsem pracovala, byla vděčná Rudé armádě, že osvobodila můj kraj, a v politice hájila a hájím potomky těch, kteří předkům pana Vystrčila vydělávali miliony. Nevím, zda v době nezaměstnanosti měla jeho rodina zájem o jejich zdraví a život. Také v Dačicích se totiž lidé ocitli tehdy »na dlažbě«. A že by on měl dnes zájem o ty, kteří v našem regionu jsou odsouzeni k chudobě, jsou zatíženi exekucemi a těžko vyjdou s výplatou, nevím.

Vím však, stejně jako my všichni, že zájem pana Vystrčila o zdraví Miloše Zemana je až neobvyklý. Dokonce až dojemný. Je mně ovšem jasné, že nejde o Zemanovo zdraví, ale o funkci, kterou zastává. Kdyby se uvolnilo místo prezidenta, mohlo by, byť třeba jen na čas, mu padnout do klína. Pro malého Napoleona by to bylo jistě naplnění jeho životního snu. Proto se postavil do čela oné nechutné kampaně zaměřené na sesazení Miloše Zemana. Když se to nepodařilo jeho senátním kamarádům s »kauzou velezrada«, je tu další pokus. Tentokrát vedený ve stylu péče o zdraví. Je skutečně dojemné slyšet Miloše Vystrčila, jak prosazuje pro Miloše Zemana klid při uzdravování a zároveň přivádí na světlo aktivizaci článku 66 Ústavy, který mu odejme prezidentské pravomoci a předá je zřejmě právě jemu.

Sen Napoleona se splnil. Stal se císařem veliké země. Sen Vystrčila, našeho českého napoleonka, je stále na dosah. Proto se tak činí. To by měli pochopit lidé u nás. Protože za dobu, která by pak vedla k našemu Waterloo, by mohl Vystrčil napáchat mnoho zla.

Alena NOHAVOVÁ, předsedkyně Jihočeského KV KSČM