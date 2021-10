Nejde jen o visegrádskou čtyřku

Podle jednoho z lídrů nastupující koalice je třeba se zamyslet nad budoucností visegrádské čtyřky. Kdo prý z »demokratického« tábora by chtěl, aby byl spojován s režimem Orbána nebo Kaczyňského? Jsme Evropané, musíme prosazovat evropské hodnoty a nikdo nás prý nesmí tahat na východ. Jde tedy o to, odpoutat se od určité samostatnosti a jisté svobody a zcela se podřídit Bruselu a zájmům Spojených států. Země ve střední Evropě, především však její evropské centrum, Česká republika, bude tedy představitelem evropanství. Sto tři léta od vzniku republiky a tedy od práva rozhodovat sami o sobě, i když to ne vždy bylo skutečností, máme se zase plně podřídit. Tentokrát nikoli Mnichovanům a jejich rozhodnutí, ale zcela svobodně. Také proto do čela »silných resortů«, které mohou ovlivňovat naši mezinárodní politiku, mají být postaveny osobnosti, od nichž se nemůže nic jiného čekat než nenávist k tomu, co přišlo z Východu a co by nás spojovalo se samostatným, byť třeba jen do jisté míry, myšlením. Není od věci spojovat kauzu nemoci prezidenta Zemana se snahou o útok na naše národní zakotvení. Prezident Zeman je totiž stoupencem našich zájmů, především občanů České republiky, a nikoli pouhý Evropan, pro něhož Česko je jen geografické označení.

Pokud se stávající koalici podaří rozbít »Visegrád«, pak naše zájmy mohou být ohroženy. Podřízenost a ždibek výhod, které nám budou milostivě přiděleny, anuluje to, zač bojovali nejen naši obrozenci, Palacký, Rieger, ale i Masaryk s Benešem. Měli jsme být jakousi spojnicí mezi Východem a Západem. Proto smlouvy z roku 1936 a 1943, které vlastně spojovaly sovětské Rusko se západoevropskými zeměmi, proto naše role v Malé dohodě.

Něčím podobným je visegrádská čtyřka, která od svého vzniku, navzdory různým vládám a různým myšlenkovým proudům, které tu či onu zemi řídily, našla společný jazyk a společné zájmy. A často to byly i zájmy Rakouska a Slovinska, jež se k některým stanoviskům připojovaly. To má být změněno. Pod banálním tvrzením, jež se týká rozporů mezi dvěma »členskými« státy visegrádské čtyřky, jež vždy vadila Bruselu. Společně má nemalou sílu mu odporovat. Když zmizí, rozpadne se, mohou bruselští byrokrati jásat a zájmy velkých mocností Evropy se stanou skutečně prvořadými. Bez ohledu na nás, na zájmy našich obyvatel. Jsme přece, alespoň podle stanoviska Pirátů, především Evropané a našimi přáteli jsou například tzv. sudetští Němci, které už do lůna Česka přijala Fialova ODS a lidovečtí emisaři, a exministr kultury Daniel Herman dokonce byl jimi vyznamenán Evropskou cenou Karla IV., tedy nejvyšším vyznamenáním landsmanšaftu. »Milí krajané«, jak přítomné nazval, již jistě plánují svůj pravidelný květnový »parteitag« už někde v českých zemích a nová vláda bude jim i v tomto případě vstřícná.

Na jedné straně rozbití »Visegrádu«, eskalace nenávisti ke všemu, co je na Východě, na druhé straně servilnost k Západu a podpora našemu odnárodnění. To ovšem voliči stran spojených v koalici jistě nesledovali, ale na jejich zájmech už nezáleží zvláště, když jejich další názory bude podle potřeby formovat Česká televize a další mainstreamová média.

Otakar ZMÍTKO