Proto ten připravovaný puč

Tak jsem se podívala na pořad Máte slovo v České televizi. Byl zaměřen, nebo měl být, na to, zda kancléř Mynář plní své povinnosti a zda pochybil, úmyslně či neúmyslně, při informování veřejnosti o stavu prezidenta Zemana. Zvrhl se však, šlo o prezidenta. Hlavními účastníky diskuse byli na straně Zemana poslanec Foldyna a herec Vyskočil, na straně druhé lékařka Džamila Stehlíková a senátor Fischer. Snad stojí za to připomenout, že jako vždy neudržela neutralitu samotná moderátorka paní Jílková, a to především útočnými dotazy a častým přerušováním reakcí prezidentových příznivců. Na to si třeba umně distingovaný a úlisný kandidát na prezidentskou funkci – Fischer – stěžovat nemohl. Kdyby byl středověk, pak bych se nedivila, že by na straně inkvizitorů stáli Fischer, Stehlíková a Jílková, na straně vyšetřovaných natahovaných na žebřík Foldyna a Vyskočil.

Nejhorší ze všech byla však Uzbečka Džamila Stehlíková. Nikoho z protistrany nenechala domluvit, ale sama, když mluvila, což bylo přibližně polovinu celého pořadu, se přerušit nenechala. Prostě snažila se vehementně ukřičet protistranu. Vzpomínáte? Havlistka, v Topolánkově vládě pak byla ministryní pro menšiny, lékařka-psychiatr, nyní nakladatelka disidentské literatury a zakladatelka sdružení Relikty – to je vizitka jurodivé političky.

Chápu, že jde o moc. O poslední funkci, kterou pravicoví liberálové a havlisté zatím nemají. Ovládli Senát, ovládnou Sněmovnu, na ruku jim jdou soudy, zvláště ten »správní«, chybí jim ještě funkce prezidenta. Tomu ovšem končí období až skoro za půldruhého roku a není snadné ho jednoduše odvolat. Proto se vymyslel článek 66 naší Ústavy a je snaha v těchto dnech ho alespoň na čas aktivovat. Tím odstavit Miloše Zemana od moci. Tak by naplno ovládli republiku a mohli si s ní dělat, co chtějí. Na jak dlouho by Zemanovi vzali pravomoci, by záleželo jen na nich samotných, a to s konečnou platností. Zajímavý plán – a že by se s ním příliš skrývali? Proč? Dostali mandát, a tím i právo. Proto budou přetvářet vše podle svého. Máme se tedy na co těšit.

Přitom podobně jako Václavu Havlovi v polistopadových týdnech těm dnešním dravcům stačily k vítězství ohlupující sliby a dezinformace. Tentokrát už mezi nimi nebyla tvrzení typu »nikdy do žádného paktu nepůjdeme« a »všichni si budou rovni«. V paktu už jsme a nyní se budeme s vládou, která přichází, chtít do něj ještě víc zaklínit, a rovni jsme si jenom »před Bohem«, ale ten neexistuje. Bohem se cítí být nejspíš oni sami, protože oni jsou ti, kdo budou napříště rozhodovat o našem životě a životě našich dětí.

Je to tragédie, ale rozhodující část voličů ve své nezralé naivitě a nedomyšlenosti – mohla bych to nazvat ještě výstižněji – rozhodla. »Proto nás ochraňuj Bůh.« Ale jestliže Bůh není? Kdo nás ochrání před lháři, ničiteli hodnot a likvidátory posledního státního majetku? Odpovězte si vy, kteří jste stranám hrnoucím se k moci dali svůj hlas. Proto musí padnout i poslední záštita národní a sociální spravedlnosti, proto musí Miloš Zeman ze hry.

Ivana MISÁKOVÁ