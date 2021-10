Budována prý na chatrném základě

Oslavili jsme 103 let od vzniku Československé republiky. Někteří si to jen připomněli, jiní si jen užili volný den. Raduji se, že tento svátek slavili i na Slovensku, i když nikoli dnem pracovního klidu.

Je zajímavé sledovat, co se kolem Osmadvacátého října v médiích vykládá. Tak například v Českém rozhlase vytáhli 13 let starý pořad moderovaný Jiřím Ješem. A zaznělo v něm i cosi výsměšného, v každém případě zpochybňujícího fakt, že rakouská monarchie byla žalářem národů. Pche! Ve stejném rádiu, na stejné stanici, poslouchám předpůlnoční čtení z knihy o životě Hany Benešové, manželky druhého čs. prezidenta. Detaily jejího věznění ve Vídni za její i manželův protirakouský odboj jsou opravdu drastické.

Komentátorka dříve Svobodné Evropy, nyní ČRo, Lída Rakušanová si také přidala své polínko. Zatímco v dobách po listopadu 1989, zejména za prezidentství Václava Havla, se jako inspirace, kam se má ubírat Československo, resp. Česká republika, uváděla zásadně a bezvýhradně první ČSR, která se takto neskutečně zbožšťovala, její přednosti se nafukovaly a nedostatky zamlčovaly, tak náhle rozhlasoví mluvčí zpochybňují, zdali Československo vůbec bylo demokratické a jak a proč vzniklo!

Co se to stalo? Protežovaná komentátorka objevila, že první republika nebyla až tak demokratická, jak si dodnes mnoho lidí idealizuje, že Češi a Slováci nebyli dvěma rovnocennými národy (viz národ československý – ale zde jsou důvody přece jasné, aby Češi a Slováci přečíslili Němce), sice ženy měly volební právo, byl to moderní stát s moderní ústavou a ústavním soudem – ovšem jen ve srovnání se svými sousedy a v dobovém kontextu, zdůraznila. První republika podle ní byla budována »na chatrném základě«, a jakmile se přidaly krajně nepříznivé vnější okolnosti, »zhroutila se jako domeček z karet«. Říkala to takto Rakušanová ve svých komentářích vždy, nebo až nyní?

Jediné, v čem s ní souhlasím, je skutečnost, že slavíme výročí státu, který již neexistuje. Já dodávám – bohužel. Pravda je taková, že vznik Československa v roce 1918 zachránil slovenský národ a slovenštinu před totálním pomaďarštěním. Naši nejbližší sousedé a bratři dostali šanci vybudovat svou sociálně-ekonomickou základnu až ve společném státě a k federalizaci došlo v roce 1968.

Monika HOŘENÍ