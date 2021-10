Slavnostní přípitek

Brýle, brýle a zase brýle…

Dneska se snad už nenajde nikdo, kdo by nenosil brýle, ať už sluneční, dioptrické, nebo jen jako módní doplněk. Jak jsou na tom s brýlemi, prozradily známé osobnosti v prostorách Optiky Slavíková v centru Prahy, kde se Jitka Asterová, Václav Kopta, Marek Taclík, Muž roku Lukáš Vyšehrad a Jana Švandová sešli u příležitosti představení brýlí Tom Ford, nové značky v nabídce oční optiky.

Herečka Jitka Asterová moc nepodléhá módním trendům a dává přednost nenápadným brýlím. Ne vždy tomu však tak bylo. »Mám ráda brýle, kdy jdu nejdřív já, a pak brýle. Před tím to bylo obráceně. Brýle jsem začala nosit kolem puberty. To byly k mání tak strašné obroučky, že jsem do kina šla na jeden film dvakrát. Nejdřív s klukem jako frajerka bez brýlí a pak podruhé sama, v brýlích zdravotních, abych viděla na plátno. Docela jsem se za brýle styděla, ale muži mi to vyvrátili. Protože to byli oni, kdo tvrdili, že mi brýle sluší. Tak mne stud brzo přešel, ale až tak po pětadvacítce,« smála se Asterová, které se momentálně líbí návrat k »leteckým« brýlím s kovovou tenkou obroučkou.

Václav Kopta začal nosit brýle před pár lety, prý když zjistil, že nevidí na luštění křížovek. Pořídil si hned troje s modrými obroučkami a nerad by se nechal přemluvit do jiné barvy. I když… »Nějak jsem si tu modrou oblíbil, přijde mi optimistická. Také jsem hledal výraznější design, abych nevypadal jako účetní z čistírny. Tady se mi brýle líbí, ale nechám si od paní Slavíkové poradit, protože ženské mají lepší odhad,« uvedl Kopta s tím, že nerad vybírá a zkouší, ale nakonec si pořídit brýle musí. »Jednak bez nich nevidím, potom jsem si na ně už zvykl tak, že bez brýlí si připadám takový nahatý. A pak, v papírech na autobus mám napsáno: Brýle nutné!«

Ani Marek Taclík se mezi regály se zbožím nehrne, i když se jedná o brýle špičkové kvality. Vybírat brýle je pro něj nadlidský výkon. »Já nesnáším nakupování a vybírání čehokoliv. Jakmile to trvá více než deset minut, trpím. A protože nemám u brýlí oblíbenou barvu a tvar, budu muset zkoušet, a to bude trvat víc jak deset minut. To si snad bude muset někdo vzít můj ksicht a udělat to za mě,« vtipkoval oblíbený herec a prohlížel si vystavené obroučky, protože co naplat, brýle potřebuje na blízko i na dálku a bez nich se neobejde.

Každý podle svého vkusu

Krásná Jana Švandová opět dokázala, že je neuvěřitelný úkaz přírody. Ona brýle jednoduše nepotřebuje! »Dlouho jsem nosila brýle na čtení. Pak se ke stáří něco stalo a brýle vůbec nepotřebuji. Ale miluji sluneční brýle. Mám takové designové z Itálie, které jsem si rozsedla v autě. Dlouho jsem čekala na opravu, protože to bylo v době covidu a z Itálie nebylo možno dovézt náhradní dílky. Hodně mi vadilo, že je nemám. Ale u Slavíků si vyberu, bude mi to sice trvat dlouho, ale Jana Slavíková má se mnou trpělivost.«

Právě zmíněná majitelka byla ráda, že se hosté v Optice Slavíková cítili dobře a brýle v nabídce prodejny se jim líbily. »Nově máme kompletní kolekci dioptrických i slunečních brýlí Tom Ford. Doplní tak sortiment naší prodejny, kde nabízíme i další osvědčené značky. Teď frčí dioptrické, jemné kovové brýle, které jsou i moje srdcovka. Každý si ale vybere podle svého vkusu,« uvedla Jana Slavíková, jejíž Optika Slavíková nenabízí jen kvalitní brýle, ale i náležitý servis brýlí a služby, které jsou v péči o zrak potřebné.

