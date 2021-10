Ilustrační FOTO - Pixabay

Školy se plošně zavírat nemají

Členové takzvaného AntiCovid týmu ODS, KDU-ČSL a TOP 09 jsou jednoznačně proti plošnému zavírání škol kvůli koronaviru. Souhlasí tak s doporučením evropské pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO), podle které by školy v Evropě měly v zimě zůstat otevřené, ale měla by se v nich dodržovat protikoronavirová opatření.

Koalice Spolu, do které patří tři zmíněné strany, aktuálně sestavuje vládu s Piráty a Starosty a nezávislými (STAN). Je tedy možné, že v zimě už budou mít dosud opoziční strany zodpovědnost za stanovení protikoronavirových opatření.

»Neznám detaily těch doporučených protikoronavirových opatření, ale rozhodně jsem proti zavírání škol a omezování výuky. Byl jsem proti tomu i v první polovině roku a argumenty AntiCovid týmu jsem opakovaně vysvětloval. Takže stručně – souhlasím s tímto doporučením,« uvedl Vlastimil Válek (TOP 09), jehož jméno se uvádí v souvislosti s převzetím ministerstva zdravotnictví. Válek v rozhovoru pro Novinky.cz připustil, že pokud se budou čísla nakažených zvyšovat a zdravotnictví začne kolabovat, můžeme se s opatřeními dostat opět do stavu, který jsme zažívali v loňském roce. »Pokud bude například na JIP v ČR hospitalizovaných tisíc pacientů, začne se zvyšovat počet mrtvých a bude to zase znamenat kolaps zdravotnictví, že budou zavřeny všechny jednotky intenzivní péče a na drtivé většině z nich budou pacienti s covidem, může to znamenat opakování loňského roku,« řekl.

Krajní možnost

Zavření škol evropská pobočka WHO označila za krajní možnost. »Vloni rozsáhlé zavírání škol přerušilo výuku milionů dětí a dospívajících a způsobilo více škody než užitku, a to zejména s ohledem na duševní a sociální pohodu dětí. Nemůžeme opakovat stejné chyby,« poznamenal šéf evropské sekce WHO Hans Kluge.

»Plošné uzavírání škol je skutečně to poslední, co bychom chtěli,« řekla Haló novinám Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM. »Ovšem je samozřejmé, že se musí reagovat na aktuální situaci v jednotlivých školách, pokud se významně navýší počet nakažených. Pak se musejí dělat lokální opatření, která jsou šitá přímo na míru situaci, která je v jednotlivých školách. Stále by mělo platit, že děti nad 12 let by měly být očkovány, pokud to doporučí dětský lékař a nehrozí žádné komplikace. Samozřejmostí by mělo být i očkování učitelů a všech pracovníků ve školách. Potřebujeme ubránit nemocnice a především jednotky intenzivní péče před zahlcením covidovými pacienty, protože pak by byla ohrožena běžná péče, plánovaná vyšetření a zákroky apod. Očkování je jedinou cestou, jak se koronaviru ubránit,« uvedla Marková.

Soňa Marková.

Zájem o očkování roste

První dávku očkování proti COVID-19 dostalo za poslední týden přes 52 tisíc lidí, za celý říjen jich bylo více než 117 tisíc. Celkově se očkování účastní 58,8 procenta populace, jde o lidi, kteří už nejméně jednu vakcínu dostali nebo se k očkování registrovali. Jejich podíl se o jeden procentní bod zvýšil během posledních osmi dní. Pro srovnání v červenci, kdy byla rychlost očkování nejvyšší, se dařilo očkovat kolem 100 tisíc lidí denně a proočkovanost se tak zvyšovala o procentní bod za den. V říjnu bylo maximem středečním 41 220 dávek.

Nových případů nákazy koronavirem přibylo mezi posledními dvěma týdny o téměř dvě třetiny, počet stoupá už od začátku října. Proti celému září je počet nově nakažených do 28. října více než čtyřnásobný. Ve čtvrtek přibylo v České republice 4348 potvrzených případů koronaviru. Je to nejvyšší nárůst ve volný den od března. Spolu s tímto vývojem roste i zájem o očkování.

Polovinu říjnových očkování tvoří třetí dávky, tedy posilující očkování pro osoby, které byly plně vakcinované do letošního dubna. Jsou to zejména zdravotníci a nejstarší lidé od 70 let, u nichž vlivem horší funkce imunitního systému ve stáří po zhruba šesti měsících ochrana po očkování výrazně klesá. Celkově bylo v říjnu aplikováno téměř 182 tisíc posilujících dávek vakcíny, více než polovina za posledních sedm dní.

Zájem roste ale i mezi lidmi, kteří se dosud očkovat nenechali. Vyšší zájem je napříč věkovými skupinami, nejvyšší ale u lidí ve věku 18 až 59 let.

Proočkovanost různých věkových skupin se výrazně liší. Zatímco z lidí nad 65 let má dokončené očkování přes 80 procent, u padesátníků je to kolem 70 procent, u čtyřicátníků 65 procent a u třicátníků asi 53 procent, podobně jako u mladých lidí ve věku 16 až 29 let. Dětí ve věku 12 až 15 let byla očkována asi třetina.

Odborníci se shodují, že nejvyšší riziko vážného průběhu nemoci, hospitalizace nebo úmrtí na COVID-19 mají senioři a lidé chronicky nemocní nebo obézní. Vyskytují se ale i případy, kdy nákaza vedla k vážným zdravotním potížím nebo dlouhodobým následkům u dětí. Šest dětí v souvislosti s COVID-19 zemřelo.

