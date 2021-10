Jill a Joe Bidenovi. FOTO - Wikimedia commons

Bidenovi si notovali s papežem Františkem

Americký prezident Joe Biden s manželkou Jill navštívili ve Vatikánu papeže Františka. Jednání s nezvykle pokrokovou a humanisticky založenou hlavou katolické církve trvalo nezvykle dlouho, uvedly tiskové agentury.

Prezident s papežem jednali o klimatických změnách či o reakci na pandemii COVID-19. Biden poděkoval papežovi za nasazení ve prospěch chudých a ve prospěch lidí, kteří trpí konflikty či útlakem.

Papež před Bidenem přijal i jihokorejského prezidenta Mun Če-ina, který jej požádal o návštěvu KLDR (pontifex uvedl, že Severní Koreu rád navštíví, pokud dostane z Pchjongjangu pozvání), Biden naopak po papežovi jednal ještě s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Biden ale přiletěl do Evropy především na summit G20 v Římě a na konferenci COP26 v Glasgow.

Papežova schůzka s Bidenem trvala podle italské televize RAI nejméně 90 minut. Vatikán uvedl, že přímé jednání mezi papežem a americkým prezidentem trvalo v knihovně Apoštolského paláce 75 minut. Pro srovnání - papež František jednal v roce 2014 s tehdejším americkým prezidentem Barackem Obamou 50 minut a v roce 2017 s prezidentem Donaldem Trumpem 30 minut. Po papeži americká delegace jednala také s vatikánským státním tajemníkem, kardinálem Pietrem Parolinem.

Bidena doprovázela do Vatikánu rozsáhlá delegace, ve které byl například ministr zahraničí Antony Blinken. Biden v uplynulých letech navštívil Vatikán několikrát, návštěva je ale první od jeho nástupu do prezidentského úřadu.

Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová před schůzkou ve Vatikánu uvedla, že od Bidenova jednání s papežem očekává vřelé a konstruktivní rozhovory. Poukázala na to, že Biden má názorově blízko k papeži například v otázkách boje proti chudobě, klimatických změn či reakce na epidemii covidu. Podle Vatikánu hovořili o politické situaci ve světě, ochraně životního prostředí, řešení epidemie covidu či dodržování lidských práv.

Tiskové agentury se domnívají, že Biden jednal s papežem také o situaci v americké katolické církvi. Biden je druhým americkým prezidentem katolického vyznání. Prezident je praktikujícím katolíkem a často chodí na mše. Tvrdí také, že víra je jeho osobní záležitostí.

Kvůli svým liberálním názorům ohledně potratů ale čelí kritice konzervativnější části amerických biskupů. Ti chtějí prosadit zákaz podávání svatého přijímání politikům, jejichž názory nejsou v souladu s církevní naukou v otázce potratů, což je i Bidenův případ.

Nabídka konkrétní naděje

Papež František zároveň před zahájením klimatické konference COP26 v Glasgow vyzval světové politiky, aby nalezli účinná řešení klimatických změn. Řekl to v příspěvku, který zaslal britské stanici BBC, informovaly tiskové agentury. Cílem podle něj je nabídnout »konkrétní naději« budoucím generacím. František naopak zároveň varoval před ochranářstvím a izolacionismem.

Podle svatého otce se každý může zapojit do řešení problémů, které klimatické změny způsobují. Politici pak musí prokázat, že mají vizi, že dokážou změny naplánovat a že je dokážou rychlým způsobem provést. Opatření by podle vpravdě levicového papeže měla být »radikální«.

Papež považuje podle ČTK klimatické změny za novou civilizační výzvu. Řešení podle něj vede skrze spoluzodpovědnost států na globální úrovni a »obnovenou solidaritu založenou na spravedlnosti«. František řekl, že neexistují »překážky, hranice či politické zdi, za kterými je možné se schovat«. Tím spíš, že podle OSN bude na planetě už do dvou let osm miliard lidí (a to navzdory současné pandemii). Opravdu už není, nač čekat…

