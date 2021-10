Speciální loď »Akademik Čerskij«, na snímku v německém přístavu Makran, kde sídlí logistická základna výstavby plynovodu Nord Stream 2.

Krok k udělení povolení pro Nord Stream 2

Povolení plynovodu Nord Stream 2 k tomu, aby mohl dodávat plyn do Německa, neohrozí dodávky do Evropské unie. Uvedlo to německé ministerstvo hospodářství. Odstranilo tak velkou překážku pro spuštění již vybudovaného plynovodu.

Plynovod je připraven zahájit provoz, musí však získat certifikaci od německé Spolkové agentury pro sítě. Analýza dodávek poskytnutá ministerstvem je důležitým požadavkem pro pokračování tohoto procesu.

»Spolkové ministerstvo hospodářství ve své analýze dospělo k závěru, že udělení certifikace neohrožuje bezpečnost dodávek do Spolkové republiky Německo a Evropské unie,« uvedlo ministerstvo v prohlášení. Dodalo, že předložilo svoji analýzu regulátorovi po jednání se sousedními zeměmi EU. Možnost konzultace dostaly Itálie, Rakousko, Polsko, Česká republika, Maďarsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva.

Německý regulátor má čas na certifikaci plynovodu do počátku ledna, ale může se rozhodnout i dříve. Jakmile učiní své doporučení, postoupí ho Evropské komisi, která má na odpověď ještě další dva měsíce.

Projekt plynovodu Nord Stream 2, který vede ruská plynárenská společnost Gazprom a podílí se na něm celá řada evropských firem, narazil mimo jiné na odpor Spojených států, které by raději, aby evropské země odebírali její mnohem dražší zkapalněný zemní plyn (LNG), a Ukrajiny, jež po jeho zprovoznění zřejmě přijde o další část příjmů z tranzitu ruského zemního plynu přes její území.

Plynovod se dostal v poslední době do centra zájmu, protože Evropa čelí krizi v dodávkách plynu, která tento měsíc způsobila rekordní růst cen. Rusko je některými politiky účelově obviňováno, že zadržuje dodávky s cílem vyvinout tlak na rychlé schválení plynovodu regulačními orgány. Z vyjádření evropských odběratelů plynu ale vyplývá, že Gazprom beze zbytku plní všechny své závazky. Naopak se snížily dodávky z dalších dodavatelských zemí, zejména USA.

Ruský prezident Vladimir Putin navíc ve středu vyzval Gazprom, aby dodávky zemního plynu do Evropy ještě zvednul. Upřesnil, že mu jde především o zásobníky v Rakousku a Německu. Společnost s tím má začít, až naplní domácí podzemní zásobníky, informovala agentura TASS. Ředitel Gazpromu Alexej Miller podle TASSu Putinovi sdělil, že firma by tak mohla zvýšit dodávky do Evropy po 8. listopadu.

Plynovod Nord Stream 2bude dodávat plyn z Ruska po dně Baltského moře přímo do Německa, jeho kapacita činí 55 miliard metrů krychlových za rok. Od roku 2011 už je v provozu plynovod Nord Stream 1, který vede paralelně a má stejnou kapacitu. Plyn z projektu Nord Stream 2 bude využívat i Česká republika, která má k němu napojení prostřednictvím nového plynovodu Eugal.

(ici)