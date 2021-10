Naši planetu nejvíce hyzdí obaly od nápojů

Nejvíce plastových odpadků, které zůstávají ležet v přírodě, na plážích nebo na ulicích, jsou obaly od nápojů, žebříček vede Coca-Cola. Uvádí to zpráva, kterou nyní zveřejnila nevládní organizace Break Free From Plastic (BFFP). Její dobrovolníci ve 45 zemích nasbírali 330 493 kusů plastových obalů a lahví, které ležely mimo odpadkové koše. Největším znečišťovatelem plasty je už čtvrtým rokem s velkým náskokem americký výrobce nápojů Coca-Cola. Na druhém místě je konkurenční PepsiCo, třetí je Unilever.

Spolupracovníci organizace a přes 11 000 dobrovolníků sbíralo během roku odpadky na 440 místech světa, letos počtvrté. Celkem 58 procent nalezeného odpadu neslo jasně patrnou značku výrobce. Nejčastějšími nálezy byly plastové lahve od nápojů, kelímky od jogurtů, lahvičky od mýdla nebo šamponů, tuby od zubní pasty, nádoby od pracího prášku a krabičky od cigaret. Česká republika se letos do sběru odpadků pro potřeby zprávy nezapojila.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Smetím zamořený svět

Logo Coca-Cola bylo na 19 826 lahvích ve 39 zemích, společnost PepsiCo prodala nápoje v 8231 lahvích nalezených ve 35 zemích. V první desítce jsou ještě výrobci potravin Nestlé, Mondelez International, Danone a Mars, výrobci drogistického zboží Procter & Gamble a Colgate-Palmolive. Sedmé místo zaujal výrobce cigaret Philip Morris, sběrači našli 1505 obalů jeho produktů. Autoři zprávy upozorňují na negativní dopady plastů na životní prostředí, protože naprostá většina z nich se vyrábí z fosilních zdrojů a při jejich výrobě se vylučuje do atmosféry oxid uhličitý. Ten se řadí mezi skleníkové plyny, které přispívají ke klimatickým změnám. Od výroby až po likvidaci se na tunu plastu vypustí asi pět tun oxidu uhličitého, upozorňuje agentura APA. »Pokud by celý životní cyklus plastů byl státem, byl by pátým největším producentem skleníkových plynů na světě,« uvádí zpráva BFFP.

Urážlivé partnerství

Znepokojivý je podle autorů také rostoucí podíl lahví od Coca-Coly mezi nalezenými obaly. Před rokem sebrali dobrovolníci přibližně stejné množství obalů jako letos a lahví od Coca-Coly tam bylo skoro 14 000. O rok dříve jich bylo asi 11 700, letos už ale téměř 20 000. Na třetí místo žebříčku se letos poprvé dostal Unilever, který je tak před Nestlé. Unilever je přitom jedním z hlavních partnerů konference Organizace spojených národů o klimatu COP26, která včera začala ve skotském Glasgowě. Autoři zprávy proto považují partnerství této firmy na konferenci COP26 za »mimořádně urážlivé«. Zpráva naopak s mírným optimismem oceňuje dobrovolný závazek společnosti PepsiCo do roku 2030 snížit o polovinu spotřebu nových plastů a nahradit je recyklovanými.

Muzeum pro výstrahu

Indonéští ekologové, kteří chtěli vyslat varovný vzkaz o zhoršujícím se znečištění oceánů plasty, vytvořili venkovní muzeum složené výhradně z vyhozených plastů. Jejich snahou je přesvědčit lidi, aby přehodnotili své zvyky a přestali používat lahve a sáčky na jedno použití. Příprava expozice ve městě Gresik ve východní části ostrova Jáva trvala tři měsíce a tvoří ji více než 10 000 vyhozených plastových produktů od lahví a tašek po sáčky a brčka. Všechny části muzea nasbírali dobrovolníci ve znečištěných řekách a na plážích.

Sukně z plastových sáčků

Ústředním bodem expozice je socha nazvaná Dewi Sri - tato bohyně prosperity je na Jávě široce uctívána. Její dlouhou sukni tvoří sáčky na jedno použití. »Chtěli jsme lidem předat informaci, aby přestali používat jednorázové plasty,« řekl zakladatel muzea Prigi Arisandi. »Je velmi těžké tyto plasty recyklovat. Měli bychom přestat používat jednorázové plasty, protože znečišťují oceány, které jsou naším zdrojem potravy,« dodal. Problém s plasty je v Indonésii velmi akutní. Tato ostrovní země je druhá na světě po Číně co do množství plastů, které končí v jejích mořích. Společně s Filipínami a Vietnamem jsou tyto čtyři země zodpovědné za více než polovinu všech plastů v oceánu. Indonéské snahy regulovat používání plastových obalů zatím přinášejí smíšené výsledky.

Muzeum se od svého otevření stalo oblíbeným místem, kam si lidé chodí pořizovat selfie, která pak sdílejí na sociálních sítích. »Začnu si kupovat lahve na pití, které se dají používat opakovaně,« řekla studentka Ayu Chandra Wulanová, která expozici navštívila. »Když vidím, kolik je tu odpadu, jsem smutná,« prozradila své dojmy, které si odnesla z muzejní expozice.

(ava, čtk)