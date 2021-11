Volby v ČR 2021: Nikoliv morální dno, ale hlubinný důl

Volby v ČR dopadly katastrofálně. Nikoliv ovšem jenom pro některé strany, které se nedostaly do Poslanecké sněmovny, ale především pro většinu obyvatel této země, kteří jsou závislí na příjmech z pracovní činnosti nebo ze sociálního systému. Stačí se podívat na strukturu příjmů (viz níže) v této zemi a i jednoduchý způsob uvažování by mohl vést k závěru, že volby, zvlášť po letech zkušeností s praktikami ODS a dalších pravicových stran, musí drtivě vyhrát levice.

Konec konců vzpomínám na nápis v kanceláři bývalého předsedy ČMKOS (kde jsem dlouhá léta pracoval jako poradce) Jaroslava Zavadila »Když milionář volí levici, je to rozmar, ale když chudák volí pravici, je to hloupost«.

Ne tak v Česku, obrovská masa i sociálně slabších osob volila ultrapravicovou a zlodějskou ODS s jejími souputníky, dokonce i venkov, který bývá vykreslován jako oponent pražských elitářů, havlistů a sluníčkářů, volil většinově právě zástupce tohoto typu. Ještě jeden známý citát mě v této souvislosti napadá, jde o známé husovské postesknutí nad konáním zbožné babičky, která mu »uvědoměle« přihodila polínko na hranici, načež on reagoval výrokem »sancta simplicitas – svatá prostoto«.

V době voleb jsem byl nucen pobývat v jednom zdravotně rehabilitačním zařízení, a když jsem viděl, jak se někteří invalidní důchodci a obyčejné zdravotní sestry radují nad tím, že prohráli Babiš a komunisté, dal jsem za pravdu ještě dalšímu citátu, který jsem si přečetl na internetu o tom, jak se pozůstalí radují na vlastním pohřbu.

Všechny tyto a podobné výroky mají podobný smysl a obsah, totiž poukazují na to, že objektivně vzato většina voličů koalice Spolu i PirStanu volila v rozporu se svými zájmy. Trochu se nabízí jednoduchá zkratka o intelektuální nedostatečnosti české populace, která nerozpozná vlastní zájmy, ale je přece jen třeba připomenout, že tato populace je celých 30 let vystavena masivní jednostranné propagandě, ve které byly dějiny socialismu v ČSSR, SSSR a dalších zemích zredukovány na permanentní represe a zcela byly ignorovány jeho pozitivní momenty a zvláště fakt, že tyto »diktatury« byly z hlediska většiny obyvatel demokratičtější než současnost, v každém případě lidem nehrozilo bezdomovectví a neschopnost zaplatit základní životní potřeby. A co je demokratičtějšího než právo na život bez základních existenčních obav?

Silný stádní efekt

Podíváme-li se na zmíněné rozložení příjmů v ČR (r. 2020), pak se dozvíme, že 80 procent zaměstnanců (tj. asi 3,4 mil. osob) má čistý měsíční příjem nižší než 24,5 tis. Kč, což rozhodně není žádná závratná částka. Navíc z toho počtu 20 procent pobírá jen 10,5 tis. Kč, což nestačí ani na průměrný nájem, natož ostatní poplatky. Jde tedy o pracující chudobu. Nemluvě o důchodcích (průměrný důchod je asi 14 tis. Kč měsíčně) a dalších statisících osob v exekucích, takže je opravdu nepravděpodobné, že by životním zájmem těchto lidí bylo toužit po redukci nebo privatizaci sociálních systémů a nižším zdanění milionářů, natož po válce s Ruskem či Čínou nebo po účasti na amerických válečných dobrodružstvích.

V posledních několika letech byla tato propaganda doplněna stejně nevybíravými ataky na prezidenta Zemana a premiéra Babiše, kteří »zhřešili« ne tím, že by nějak ohrožovali stávající kapitalistické pořádky (to ani náhodou), ale prostě nepatří do té správné party, takže jsme poslouchali tirády o bývalých komunistech, estébácích, agentech Moskvy a Pekingu, oligarších apod. Aktuálně byly tyto ataky doplněny »objevem« zneužívání daňových rájů globalistickou elitou včetně Andreje Babiše.

Místo abychom v této souvislosti poslouchali o nemravnosti kapitalismu a EU, která toleruje i na svém území tyto daňové úniky (které Českou republiku »stojí« deset miliard korun ročně a celou Evropu pak v ročním vyjádření 184 miliard dolarů, z čehož by evropské státy mohly např. zaplatit roční mzdu pro více než 4,6 milionu zdravotních sester), tak se nám dostalo vysvětlení, že zřejmě jde o mechanismus speciálně vytvořený pro estébáka Babiše.

Lidé, vystavení této každodenní masáži, pak ztrácejí schopnost se rozhodovat racionálně a podléhají davové psychóze a stádnímu efektu. Extrémní příklady takového chování bychom objevili např. před první světovou válkou v Německu, Rakousku-Uhersku, ale i Francii, Anglii a Rusku, kde se mládež »těšila« na svou účast v imperialistických jatkách, nebo v hitlerovském Německu před druhou světovou válkou.

Bohužel mechanismy propagandy a její technické prostředky se od těch dob ještě mnohonásobně zdokonalily, Goebbels ze záhrobí musí jen tiše závidět, neboť neměl ještě ani televizi a už vůbec ne internetové sociální sítě.

Co si lidé odhlasovali

V každém případě se těmto manipulátorům podařilo dosáhnout toho, že si lidé odhlasovali:

V ekonomice a sociální politice

- Snižování daní bohatým a »lepení« takto vzniklých děr ve státním rozpočtu zvyšováním daní nepřímých (DPH);

- Zpochybňování pro ČR výhodných smluv s Ruskem a Čínou, ústící do likvidace našeho energetického komplexu;

- Uzavírání nevýhodných smluv »za každou cenu« s našimi »spojenci«, především s USA a Izraelem;

- Nákupy zbraní z USA a Izraele;

- Privatizaci sociálních a důchodových systémů;

- Další podporu tržní podstaty exekucí, rozšíření vyloučených oblastí;

- Rozšíření korupčního jednání místních ODS baronů při zneužívání státních zakázek a EU projektů.

V zahraniční politice

- Servilitu vůči jakýmkoliv, i nelegálním akcím USA a spol. v zájmu »demokracie a lidských práv«;

- Zvýšení snahy o vyvolání konfrontace s Ruskem a Čínou a dalšími nepřáteli »svobodného« světa podle výběru USA;

- Snahu o ustavení amerických vojenských základen v ČR;

- Zintenzivnění podpory pro rasistickou politiku Izraele, Ukrajiny atd.

Ve zdravotnictví a školství

- Privatizaci zbývajících státních zařízení.

Kromě toho nás čeká personální smršť v podobě ministrů typu pánů a dam, jako jsou Benda, Kolář, Pekarová, Černochová, což jeden můj známý vtipně a výstižně glosoval, že už nejde o morální dno, ale o hlubinný důl.

Obecněji vzato půjde o ještě intenzivnější aplikaci principů polistopadové politiky, jež dobře shrnul jeden z článků na internetu: »Andrej Babiš byl patrně jediným člověkem, který mohl nabourat nerušený režim vládnutí polistopadové moci od roku 1989 do roku 2017. Moci, jejíž angažmá vedlo k trvalému plundrování české ekonomiky, počínaje privatizací, výprodejem majetku státu, podniků, infrastruktury a hodnot, které tady vznikaly a budovaly se po desítky let. Které ale neustalo ani poté, co privatizace skončila. Kartel polistopadových politických stran se za celou dobu vlád od listopadové revoluce naučil jedinou věc. Rozbíjet a vyprodávat stát. Bilance polistopadových vlád je odstrašující. Jako stát jsme přišli o biliony korun.«

Politika polistopadového kartelu vedla k ekonomickému modelu, postavenému na plošném a vytrvalém vytěžování české ekonomiky, populace, postavení Česka jako montovny, podřízené, subalterní a nevýznamné ekonomiky v podmínkách globalizovaného světa. K mizerným, třetinovým platům oproti Západu, postupnému propadu životní úrovně celých tříd a především za souběžného vytváření iluze, že takto, tímto způsobem, je vlastně možné vést zemi donekonečna, až k hlubokému úpadku.

Pavel JANÍČKO