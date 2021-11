Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Summit G20 o daních, pandemii i oteplování

V italské metropoli se o víkendu konal summit největších světových ekonomik G20, kde se státníci osobně sešli poprvé po téměř dvouleté pauze vyvolané pandemií.

Právě zdravotní a ekonomická krize způsobená šířením koronaviru se stala jedním z důležitých témat sobotního jednání. Účastníci jednomyslně podpořili dohodu o nových mezinárodních daňových pravidlech, včetně zavedení globální minimální daně.

Premiér hostitelské země Mario Draghi apeloval, aby bohaté státy věnovaly větší úsilí tomu, aby do rozvojových zemí putovalo více vakcín, propastné rozdíly v podílu očkovaných obyvatel považuje za morálně nepřijatelné. Zatímco ve většině vyspělých zemí je naočkovaných přes 70 % lidí nebo o něco méně, některé chudé země zvládly naočkovat pouze několik procent svých obyvatel. Cílem Světové zdravotnické organizace (WHO) je, aby do konce tohoto roku bylo plně naočkováno 40 % všech obyvatel planety. Účastníci summitu G20 poněkud nerealisticky vyzvali k 70% proočkovanosti celé planety do poloviny příštího roku. Nicméně argument je i logistický. Nedojde-li k tomu, svět se k normálu ani vzdáleně nevrátí.

O vakcínách prostřednictvím videokonference hovořil i ruský prezident Vladimir Putin, který do Itálie osobně nedorazil. Podle něj je potřeba, aby země G20 vzájemně uznávaly své covidové vakcíny.

Protest proti kapitalistům

V souvislosti se summitem byly povoleny také dvě protestní akce, ovšem daleko od místa konání. Demonstrace, kterou svolalo hnutí Fronte della Gioventu Comunista (revoluční organizace mladých lidí bojujících proti kapitalismu s cílem vybudovat socialistickou Itálii), se zúčastnilo zhruba 5000 lidí z několika levicových hnutí. Mezi demonstranty byli také zástupci klimatických hnutí Extinction Rebellion (XR) a Fridays for Future (F4F).

Kvůli demonstracím bylo uzavřeno několik stanic metra a odkloněny linky autobusů. K udržení pořádku bylo nasazeno více než 6000 policistů a 500 vojáků. Zbytečně – akce se odehrály pokojně.

Minimální daň

Na minimální dani se už začátkem října dohodla Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), nyní ji následovala i skupina G20. Nadnárodní podniky mají podle dohody od roku 2023 platit sazbu ve výši nejméně 15 %. OECD odhaduje, že díky minimální dani získají státy jako celek dodatečné daňové příjmy v hodnotě kolem 150 miliard dolarů (zhruba 3,3 bilionu Kč) ročně.

Změnu daňového systému po čtyřech letech jednání na úrovni OECD schválilo 136 zemí a jurisdikcí včetně ČR, jež vytvářejí více než 90 % globálního HDP. Ministři financí a šéfové centrálních bank zemí G20 dohodu schválili před dvěma týdny. Nová pravidla mají pomoci v boji proti daňovým rájům, a mnozí proto změnu daňového systému označují za přelomovou. Podle odhadů ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády (NERV) Lukáše Kovandy by mohla česká státní pokladna díky dohodě získat navíc až šest miliard korun ročně.

Biden s Merkelovou o Rusku

Šéfové států a vlád cesty do Říma využili i k jednáním nad rámec summitu G20. Spojené státy a Evropská unie se dohodly na vyřešení vleklého obchodního sporu ohledně amerických cel na ocel a hliník. Spor zahájil v roce 2018 Donald Trump. Agentura Reuters uvedla, že nová dohoda umožní zemím EU vyvážet do Spojených států ročně 3,3 milionu tun oceli bez cla, a to v rámci systému celních kvót.

Americký prezident Joe Biden se rovněž sešel s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a jejím pravděpodobným nástupcem na postu šéfa spolkové vlády Olafem Scholzem. Podle prohlášení zveřejněného na stránkách Bílého domu prezident zdůraznil, že je důležité »zajistit, aby Rusko nemohlo manipulovat dodávkami zemního plynu kvůli nekalým politickým účelům«.

Fakt je, že dodávky ruského plynu přes plynovod Jamal směrem na západ se v sobotu zastavily, jak ukázaly záznamy německého provozovatele plynovodní sítě, společnosti Gascade. Plynovod vede přes území Běloruska a Polska. To však uvedlo, že nadále dostává množství suroviny odpovídající smlouvě s dodavatelem. Agentura Interfax informovala, že tok plynu byl přesměrován opačným směrem - ze západu na východ. Příčiny nejsou jasné. Ruská plynárenská společnost Gazprom později uvedla, že závazky vůči svým zákazníkům v Evropě (s)plní. Na vině nedávného strmého růstu ceny této suroviny v Evropě je více faktorů, zejména ale vyšší poptávka po pandemii a nízké zásoby. Ve hře Bidenovy varovné citace je spíš stálá snaha USA narušit tok plynu novým plynovodem Nord Stream 2.

Před přeletem do Skotska

Lídři zemí G20 se pak na summitu v Římě shodli, že jejich cílem je udržet globální oteplování pod kritickou hranicí 1,5 stupně ve srovnání s předindustriální érou. Ve společném prohlášení ale není řeč o konkrétních opatřeních na snižování emisí. Původně zvažovanou formulaci o snaze »podstatně snížit emise« nahradil nakonec závazek snižovat emise »co nejrychleji, proveditelně a co nejhospodárnějším způsobem«.

Politici si podle ČTK stanovili, že do konce letošního roku úplně ukončí financování projektů uhelných elektráren v zahraničí. O výrobě energie z uhlí v jednotlivých zemích a jejím postupném utlumování nicméně není v závěrech zmínka, což lze podle agentury AP považovat za vítězství zemí, jako jsou Indie a Čína, které jsou na uhlí energeticky závislé. Však také Čína přiznala, že do roku 2025 bude získávání energie z uhelných elektráren naopak navyšovat, to samé chce Indie, ta navíc bez termínových příslibů!

Podíváme-li se na seznam největších znečišťovatelů, je to logické. Podle loňské zprávy EU patří k deseti největším znečišťovatelům Čína (29,3 % všech emisí), USA (13,7 %), Indie (6,6 %), Rusko (4,8 %), Japonsko (3,6 %), Německo (2,2 %), Jižní Korea a Írán (po 1,8 %) a Saúdská Arábie (1,7 %). EU jako celek se však na emisích podílí 9,6 %!

(rj)