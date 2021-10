Je třeba vystavět pravici hráz

Budoucí vláda už nyní porušuje předvolební sliby a drtivou většinu občanů rozhodně růžovější budoucnost nečeká. Levice by se proto měla semknout a stát se hrází proti sociálním nespravedlnostem.

Nastínila to nová předsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná. »Není čas si hrát na to, kdo je silnější, ale v tuhle chvíli je důležité se spojit, abychom se vrátili a vytvořili hradbu proti tomu, co se tady chystá od nové pravicové vlády,« konstatovala na TV Prima Konečná s tím, že KSČM o tom na rozdíl od ostatních stran pouze nemluví, ale už se o to pokusila. »Už v evropských volbách jsme do toho šli s různými menšími stranami a aktivisty a vyneslo nám to jeden mandát v Evropském parlamentu. Myslím, že spolupráce na levici je nutná,« uvedla Konečná s tím, že to rozhodně bude vzhledem k nastávající situaci potřeba.

Návrhy budoucí vlády totiž podle Konečné rozhodně nejsou pro většinu občanů České republiky příznivé. »Když čteme jejich návrhy, tak obrovskému množství lidí v České republice se prostě nebude žít lépe. Zruší se slevy na jízdné, nebudou se tolik valorizovat důchody, budeme se s největší pravděpodobností bavit o zdravotnických poplatcích a možná budeme ještě něco privatizovat,« vyjmenovala základní teze budoucí vlády Konečná. »To není nic pozitivního pro lidi, kteří už dneska žijí na hranici chudoby, třicet procent obyvatel naší země nemá na to, aby ušetřilo korunu ze své výplaty, kam jsme se to, proboha, dostali?! Levice prostě bude ve Sněmovně chybět,« uvedla.

Předsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná

Sliby chyby

Navíc podle Konečné nová a budoucí vláda neustále ukazuje, že všechno, co slibovala, nebude pravda. »Slibovali, že budou šetřit, jak nebudou zvyšovat administrativní zátěž, a první věc, co udělali, tak navýšili počet místopředsednických funkcí ve Sněmovně. Piráti si zřídili poslanecký klub v rozporu se zákonem a teď máme dvě ministerstva navíc. Jediné, co zatím vidím, je, že jim jde pouze o koryta a nic jiného. Takhle to prostě je,« konstatovala Konečná s tím, že teď navíc přicházejí slova od budoucího ministra zdravotnictví o lockdownu pro neočkované. »Chtěla bych upozornit na to, že nemáme vyřešenou otázku lidí, kteří mají protilátky. Sama mám ve svém okolí množství lidí, kteří si prošli covidem už více než před půl rokem, ale jejich vlastní praktičtí lékaři jim nedoporučují, aby se nechali očkovat, protože těch protilátek mají dostatek. A my tyhle lidi budeme trestat? To nejsou lidé, kteří by se nechtěli nechat naočkovat, to jsou lidé, kteří chrání své zdraví velmi zodpovědně, konzultují to se svými lékaři, a místo toho, abychom jim dali šanci žít normální život, tak my z nich ještě budeme dělat občany druhé kategorie. To by KSČM, kdyby měla tu šanci, nikdy nedovolila. Budoucí vláda České republiky dělá už od začátku přesný opak toho, co slibovala voličům,« upozornila.

Nová předsedkyně současně dementovala jakési úvahy o slučování s ČSSD. »O slučování není řeč. V době, kdy KSČM obhajovala práva pracujících, tak sociální demokracie nás dovedla do chřtánu NATO. A pro mě jsou víc než jedna zbraň peníze třeba pro matku samoživitelku. My jako komunisté neustoupíme, rozhodně nemáme v programu ani ten probruselský mainstream, ani další pokračování NATO a peníze na zbrojení, tedy to, co sociální demokracie v programu má a co prosazovala,« připomněla Konečná s tím, že se ale nebrání spolupráci na komunální úrovni. »Na komunální úrovni je to velice často o osobních vazbách a konkrétních problémech lidí. Tak pokud to bude možné - a komunální kandidáti se alespoň v KSČM nenominují z centra, tak tam je spolupráce možná. Rozhodně ji našim členům nebudeme zakazovat,« uvedla s tím, že KSČM je především v komunálních volbách připravena nabídnout širokou koalici, a to jak odborářům či lidem z různých spolků, menších organizací a levicových stran.

Vláda ještě může něco dělat

Připomněla také, že dosluhující vláda může ještě něco udělat s cenami energií, konkrétně, že je může zastropit. »Nám se tady statisíce domácností dostávají do neskutečného průšvihu a vláda České republiky nic nedělá,« konstatovala. Podle ní měla ČSSD donutit Andreje Babiše, aby lidé neměli zoufalý strach z toho, že příští měsíc nebudou mít na zaplacení elektrické energie. »Vládněte, dokud ještě můžete, a pomozte lidem,« vyzvala Konečná dosluhující vládu s tím, že ČSSD má ještě čas na to, aby bouchla do stolu. Připomněla ale také to, že ČSSD za poslední čtyři roky ve vládě neudělala nic pro progresivní zdanění, které přitom údajně prosazovala, a stejně tak to dopadlo se zdaněním nadnárodních korporací. »A když KSČM navrhla pětitýdenní dovolenou, tak ČSSD couvla také. Nezbavujte se odpovědnosti a něco dělejte, lidé na to čekají,« vyzvala předsedkyně ÚV KSČM.

(cik)