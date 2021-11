Křest knihy »Jako by se to všechno stalo včera« proběhl ve Státní opeře. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Pocta obětem a přeživším nacistické perzekuce

Česko-německý fond budoucnosti ve spolupráci s Národním divadlem a za finanční podpory Velvyslanectví SRN v České republice v rámci projektu Musica non grata připravil na 27. října slavnostní koncert koncipovaný jako pocta obětem a přeživším německé perzekuce za druhé světové války. Konal se ve Státní opeře Praha.

Předcházel mu křest knihy »Jako by se to všechno stalo včera«. Foyer v prvním patře Státní opery uvítalo desítky pamětníků německé nacistické okupace. Dvaadvacet z nich je v knize zvěčněno, a to obrazově i svým krédem. Tito lidé svým způsobem zastupují i další životní osudy. Například Bibiana Szulc-Ach byla jako malé polské děvče zavlečena do koncentračního tábora Auschwitz, pak do Sachsenhausenu, kde se společně s maminkou dočkala osvobození. I ona je součástí 167stránkové publikace netradičního formátu, s fotografiemi od Karla Cudlína a úvodní esejí od spisovatelky Radky Denemarkové.

»Prakticky nikdo o tom nemá pojem. Ví, že něco bylo, no bylo – byl nějaký lágr, byly tam nějaké dráty, byli tam vězňové. A já jsem byla jako jedenáctiletá holka politických vězněm. Za co?« říká paní Bibiana.

Nebo Jiří Pitín, přeživší lidické dítě: »Kdybych byl jen o jeden rok starší, byl bych teď na památku zavražděných lidických dětí, ruku v ruce se svou starší sestrou (součástí Pomníku dětských obětí války v Lidicích od akademické sochařky Marie Uchytilové).«

Publikace, která se nevěnuje jen obětem holocaustu, ale všem trpícím nacistickými represáliemi, potomkům rodičů zapojených do protinacistického odboje či pronásledovaným Romům, je dvojjazyčná, psaná česky a německy. Jejími »kmotry« byli kromě tvůrců také spoluředitelé fondu Tomáš Jelínek (ČR) a Petra Ernstbergerová (SRN).

Chtěli povzbudit

Česko-německý fond budoucnosti oslovil vloni u příležitosti 75. výročí konce války (v našem případě Vítězství nad fašismem) téměř tisíc přeživších nacistické perzekuce v ČR, aby je v době covidové pandemie povzbudil a zároveň pozval na společný slavnostní koncert uspořádaný »v lepších časech«, osvětlil Jelínek zrod knihy. Zároveň měli pamětníci zaslat své osobní vzpomínky a životní kréda. »Mimořádný ohlas na naši výzvu nás ohromil,« dodal Jelínek. Výsledkem je zmiňovaná kniha.

Denemarková ve své eseji, nazvané »Mně se daří podle možností přiměřeně, jak dál?«, mj. zdůraznila, že pro mnohé přeživší trauma neskončilo opuštěním koncentračního tábora, neskončilo s koncem války. »Je naprosto skandální, že k holocaustu došlo v civilizované, kulturní, průmyslově rozvinuté Evropě, založené na křesťanských základech a frázích o lásce k bližnímu.«

Připomíná, že v nacistických koncentračních táborech bylo zavražděno šest milionů Židů, 250 000 Romů, 360 000 lidí mentálně postižených a homosexuálů, pronásledováni byli lidé s politicky nevyhovujícími názory, evangelíci, komunisté, Svědkové Jehovovi, epileptici, schizofrenici... »Nacisté měli v plánu vyvraždit 12 milionů Židů, následně 30 až 40 milionů Slovanů, hlavně Rusů, Poláků a Čechů... Obyvatelé tehdejší východní Evropy měli být v duchu Hitlerovy vize nejprve budoucími otroky. Porobené slovanské národy byly určeny nejprve k zotročení a poté k vyhlazení,« možno číst v jejím textu.

Musica non grata

Ve druhé části slavnostního odpoledne pozdravil publikum velvyslanec SRN v ČR Andreas Künne a prostřednictvím předtočeného videa také německý prezident Frank-Walter Steinmeier. Oba zdůraznili stálou povinnost Němců připomínat válečné hrůzy, které jejich národ vyvolal a dopustil, velvyslanec Künne poděkoval přeživším a jejich příbuzným, že na akci přišli – což nepovažuje vůbec za samozřejmé.

Poté již Orchestr Státní opery pod taktovkou Karl-Heinze Steffense přednesl díla dvou talentovaných hudebních skladatelů – Pavla Haase (Zesmutnělé scherzo) a Viktora Ullmanna (Slovanská rapsodie), umlčených německými nacisty. Za umělecký vrchol lze považovat Koncert pro housle a orchestr e moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho v interpretaci německo-korejské virtuózky Viviane Hagnerové.

Pavel Haas, bratr známého herce Huga Haase, byl deportován do Terezína a později do Osvětimi, kde zahynul v plynové komoře. Stejný osud potkal i Čechorakušana Viktora Ullmanna, spolupracovníka Alexandra Zemlinského v pražském Novém německém divadle. Oba patří k nejuváděnějším autorům meziválečné hudební avantgardy.

Bartholdy byl na program vybrán proto, že jeho děd, filozof Moses Mendelssohn, zasvětil svůj život osvícenskému hnutí haskala, jehož cílem bylo dosažení občanské a kulturní rovnoprávnosti Židů.

Symbolické bylo modré nebe s bílými obláčky v podobě velkoformátové fotografie, vévodící scéně Státní opery. Tam také směřovaly tóny hudby i mluvené slovo...

(mh)