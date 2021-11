O Mostu s »trochou nostalgie«

Na Seznamu jsem si s jistou nostalgií přečetl článek o městě Most. O starém, nikoli o tom novém. O tom, co již není a zbyl z něho jen přesunutý kostel. Jenže ani ten se nedočkal prý umístění v lidské zástavbě. Vadila železniční trať, frekventovaná silnice a různé telekomunikační spoje. A tak se ocitl sám samotinký daleko od města. Stejně jako Romové, které prý nikdo nechtěl, a tak jim postavili sídliště Chanov, vlastně nové malé město určené jen pro ně.

Článek vyzněl jako kritika minulosti. Kritika toho, jak lidé se starým Mostem nakládali. Tedy režim, jenž ho Němcům odebral, vystěhoval je a dal ho těm, kteří s ním nesoucítili. A tak se také k němu chovali. Pak se rozhodlo, že uhlí, které je pod domy, bude nutné vytěžit. Proto lidé byli přesunuti do vznikajících paneláků o kus dál.

Kdybych byl mladý, řekl bych si, jak hrůzné je zbavit lidi majetku, protože přece každý dům někomu patřil – tak je to přece učí ve školách. Jenže jsem pamětník a vím, že stát tehdy potřeboval uhlí. Stát! A stát bylo víc než majetek jedné paní, která dokázala na léta zbrzdit výstavbu dálnice a vyzískat na státu víc, než v té lokalitě bylo zvykem. Stát byli všichni a zájem »všech« se cenil víc než někdy pochybné vlastnictví jedince, byť domy, v nichž bydleli, stejně nebyly většinou jejich, ale města. Pod Mostem bylo uhlí, to nepatřilo jednotlivci, ani dnes by jedinci nebo akciovým společnostem nemělo patřit, také to lze přečíst v platném »horním zákonu«, ale státu, a stát to uhlí tehdy potřeboval. Třeba proto, aby rodiče autora článku měli čím svítit a nemuseli se vrátit k petrolejce.

Den před tím, co jsem si zmíněné nostalgické vyprávění přečetl, jsem v televizi uslyšel, snad jako příspěvek k Dvacátému osmému říjnu, že odsun byl vlastně tragédií pro zdejší region (pořad byl také o Mostu), chudáci Němci po květnu roku čtyřicet pět byli zabíjeni, a ti, co zbyli (pochopitelně trochu nadsazuji) vyhnáni terorem ze země. A u všeho byli komunisté, kteří se pak stali národními správci a sebrali tak majetek těm, kterým do té doby právoplatně patřil.

Tomu, kdo napsal zmíněný komentář, fantazie nechyběla. Sice ji doprovodil filmovým záběrem z odsunu, ale kupodivu ten nic z toho, co bylo v jeho v komentáři, neukázal. Naopak pokojný odchod německého obyvatelstva podle přání »Heim ins Reich«.

Ani s těmi národními správci tomu nebylo tak. Aby obsazování se náhodou nestalo doménou komunistů, si nekomunistické strany pohlídaly, a ostatně ministerstvo spravedlnosti bylo v prvním roce po válce v jejich rukách, stejně jako průmysl, který také vedl nekomunista, sociální demokrat Laušman.

Nezbývá než konstatovat, že jak server Seznam, tak Česká televize zůstaly věrny své pověsti a správně načasovaly, a to téměř v dojemné shodě, své pořady o Mostu a jeho minulosti. Podle hesla: Za vším hledej komunisty.

Jiří VÁBR