Zapomenutá slova

Někdy v šedesátých letech minulého století jsme s bratrem jako děti dostaly při nějaké příležitosti gramofonovou desku s nahrávkami scének Spejbla a Hurvínka. V jedné z těch scének, která nesla název Zapomenutá slova, vysvětloval »taťulda« Spejbl nechápajícímu Hurvínkovi význam slov nezaměstnaný, žebrák, zastavárna, neboť v té době se v naší společnosti tyto fenomény už nevyskytovaly. No a my důvěřivé děti jsme se spolu s Hurvínkem radovaly, že nás minuly časy, kdy bychom se mohly těchto nepříjemných věcí obávat, a že lidé jsou opravdu hodni svého přídomku »sapiens« a snaží se svůj život zlepšovat nejen v osobním slova smyslu, ale i z celospolečenského hlediska.

Pokrok se nám zdál být vcelku jasný a nenapadlo nás, že jsme vlastně oběťmi rafinované režimní propagandy té doby, která se neštítí ani podobných podpásových ataků na nevinné dětské duše, kterým sugeruje naprosto úchylné představy o pokroku. Nenapadlo nás, že daní za to, že nemáme nezaměstnanost, žebráky, ba ani exekutory a bezdomovce, že naše rodiny nemají zásadní problém s hrazením základních existenčních nákladů, že dokonce si můžeme v zimě i občas zatopit, je nesvoboda a utrpení pod knutou totalitního, přímo zločineckého režimu. Nenapadlo nás, že naopak existence nezaměstnanosti, různých sociálních patologií, bezdomovectví, vyloučených lokalit, nutnosti vydávat různé žebračenky, aby si mohli lidi zatopit a zaplatit nájem, aby mohly maminky zaplatit svým dětem obědy ve školách, růst počtu živořících důchodců, zvyšující se majetkové a příjmové rozdíly, jsou vlastně znaky svobodné a prosperující společnosti první poloviny 21. století.

Na naši omluvu dodávám, že v tomto bludu jsme se neocitly jen my, tehdejší děti, ale v roce 1989 i největší světový humanista a bojovník za pravdu a lásku V. Havel, když ve svých projevech prohlašoval, že se všichni brzy přesvědčíme, že nás nečeká žádná nezaměstnanost a že sociální jistoty se v novém režimu ještě prohloubí ve srovnání s tím, co jsme měli v tzv. socialismu. Je pravda, že k tomu ještě přidával, že v žádném případě nechce zpátky majetky své rodiny, že to jsou jen výmysly zlovolné režimní propagandy. Skutečně jsme se brzy přesvědčili, která ta propaganda byla pravdivější.

Přiznám se, že už dlouho nesleduju repertoár Divadla Spejbla a Hurvínka, ale myslím si, že dnes by pod názvem Zapomenutá slova zazněly jiné termíny, napadají mě třeba pojmy jako solidarita, vzájemná pomoc, altruismus, svět bez válek, svět bez chudoby, rovnost lidí a podobné nepoužitelné obstarožní harampádí. Že by to skutečně bylo tak, že prosperita a pokrok lidstva jsou založeny na hesle »homo homini lupus«? Myslím, že už těchto posledních 30 let (v případě ČR) nám ukázalo, že pokrok skutečné vypadá jinak.

Pavel JANÍČKO