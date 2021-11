O senátním vetu k zmrazení platů

Informace o tom, že pětkrát šestkrát víc (asi to bude »jen« sto nebo dvě stě procent) budou platit klienti krachujících společností, které k nim domů přiváděly elektřinu a plyn, jež přinesla koncem uplynulého týdne televize, okamžitě vyvolala strach z budoucnosti pro mnohé české domácnosti. Prý, mohli jsme si přečíst na Seznamu, mnohé rodiny přestaly okamžitě topit plynem.

Ve stejné době jsme se také dozvěděli, že letošní inflace neskončí na čtyřech pěti procentech. Zdražovat se bude o víc, protože nikdo prý nechce dotovat »ze svého« problémy, které nastaly. A tak je budou »dotovat« ti, kteří »ony problémy« nebudou moci řešit na úkor už nikoho jiného.

A ještě jednou ke stejné době. Zasedal Senát. Ti »pomazaní«, kteří se postavili nad všechny ostatní a jehož předseda se pokládá za »nejvyššího představitele svobody a demokracie«, měli schválit zákon o zmrazení platů vrcholných politiků. Namísto, aby byl tento solidární zákon schválen, senátoři záměr vlády ANO a ČSSD schválit odmítli. A tak si obyčejný senátor a poslanec polepší v příštím roce asi o jedenáct tisíc korun (údaj ministryně Schillerové). Podle televize prý jen o šest a půl tisíce. Jde údajně o populistický předvolební návrh a je prý pravidlem, že každý před volbami, jak nám sdělil senátor Čunek (KDU-ČSL), přijímá před nimi cokoli, jen aby docílil co nejlepšího výsledku. Onen zákon totiž, pokud by byl přijat, by zřejmě dal »najevo, že si vláda neváží jejich práce« (senátor Vilímec – ODS), tedy pánů a dam ze Senátu a Poslanecké sněmovny. A tak průměrný plat senátorů, jehož základ činil něco přes devadesát tisíc a je rozšířen o různé další položky, překročí jen v základu stotisícovou hranici a bude představovat skoro třikrát víc, než je průměr mzdy v České republice! Přičemž více než šedesát pět procent pracujících na průměr nedosáhne a, pokud jde o důchodce, kteří si lednem mají také polepšit a dostanou ke svému důchodu měsíčně necelou tisícovku, což jim zvedne průměrnou penzi na šestnáct a čtvrt tisíce, na důchodový průměr také nedosáhnou. Pokud jeden z dvojice manželů zůstane sám, dostává se tak rychle pod hranici chudoby.

Senátoři tedy nedali ostatním lidem příklad. Ukázali jen svoji hamižnost. Tento orgán, který jen komplikuje práci ostatních státních složek, pouze dokázal, jak to myslí se stabilizací naší společnosti. Ti, kteří se dostali do tohoto orgánu hlasy nejvýše deseti procent z počtu obyvatel svého volebního obvodu. »Pojistka demokracie«, jak Senát nazval Václav Havel, se znovu ukázala jako její vřed. Připomeňme, že jen pět odvážných ze šedesáti osmi přítomných na jednání Senátu se odvážilo postavit se hamižné většině.

Členové Senátu budou tak mít prostředky na zvýšené ceny, na elektřinu, která doslova »nekřesťansky« nám bere nebo bude brát peníze z kapes, na téměř všechno, nač se podíváš, zatímco rodiny s dětmi, samoživitelé, důchodci, se dostanou pod hranici chudoby. Důchodci, kterým lednové přidání pravicová opozice, povolební vítězové, těch několik stovek dokázala již opepřit.

Podotýkám, že v Senátu právě tato opozice má svoji většinu a v době bezvládí, jako je tomu dnes, si může dělat, co chce, včetně odmítnutí zákona o zmrazení platů ústavních činitelů, a tím si vylepšit své příjmy, či dokonce se pokusit zbavit prezidenta jeho práv.

Jaroslav KOJZAR