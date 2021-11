Vrátíme se k loučím?

Vedle obrovského a náhlého zdražování všeho, co potřebujeme, zejména potravin, přišla další rána – Bohemia Energy není schopna nadále dodávat elektřinu, jak jsme se dočetli v dopisech, které přicházejí v těchto dnech do našich domácností.

Copak já jako spotřebitel mohu za to, že instituce nemá takové zisky, jak předpokládala, tak den ze dne zavře a po nás potopa?

Neměla bych se divit, protože tady a teď je možné úplně všechno, na lidech už asi nikomu nezáleží. Občané chtěli změnu, zvolili si ji, ale ta »změna« dopadá a ještě dopadne tvrdě na každého z nás.

Louč v nadpisu vůbec není nadnesená. Svíčky i ty zmiňované louče patřily k běžnému životu našich předků, ale v 21. století už jsou snad trošku zastaralé.

Vybavuji si slova doktora Vlacha z báječné knihy Saturnin. Když po bouřce přestala svítit elektřina, doktor Vlach s vážnou tváří prohlásil: »Jdu připravit louče.« Mohlo by se stát, že to dopadne stejně i v našich domovech. To bychom chtěli?

Lidmila KRUŽÍKOVÁ