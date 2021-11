Zdatný vyjednavač António Guterres s Angelou Merkelovou a Vladimirem Putinem FOTO - wikimedia.org

Stále jsme na cestě ke klimatické katastrofě

»Stále jsme na cestě ke klimatické katastrofě,« varoval generální tajemník OSN António Guterres, podle něhož už není čas na diplomatické finesy a je třeba jednat, aby se zabránilo obrovskému lidskému utrpení. Také papež František politiky vyzval, aby našli odvahu k radikálním krokům, a zachovali tak příštím generacím naději na to, že planeta bude dál obyvatelným domovem.

V tomto ohledu má být kvůli pandemii o rok odložená Konference OSN o změnách klimatu (COP26), kterou od včerejška hostí skotský Glasgow, přelomová. I podle odborníků může rozhodnout o tom, zda se podaří planetu ochránit před katastrofálními důsledky globálního oteplování. Klimatologové jsou zajedno v tom, že nejčernějším scénářům se dá předejít pouze drastickým snižováním emisí skleníkových plynů, k němuž se musejí zavázat hlavně ti největší znečišťovatelé. Vyhlídky ale před summitem příliš optimistické nebyly (jak ostatně vyplývá ze závěrů víkendového summitu států G20 v Římě – jinde na stránce) a zástupci 200 zemí budou mít nejen kvůli ekonomickým problémům způsobeným pandemií ve Skotsku možná ještě složitější pozici než v předchozích letech…

Jak zvrátit zkázu

Klimatický summit tak letos bude mít velice dramatickou atmosféru. Nejen vědci, ale i aktivisté a přední instituce bijí na poplach a hovoří o schůzce jako o jedné z posledních příležitostí, jak zvrátit budoucí zkázu.

Program OSN pro životní prostředí (UNEP) ve své zprávě z minulého týdne uvedl, že pokud by nadále platily současné závazky omezování emisí, stoupla by globální teplota do konce století o 2,7 stupně Celsia. To s sebou podle ČTK přinese extrémní výkyvy počasí, nebezpečné zvyšování hladin oceánů a nevratné změny ekosystémů.

(rj)