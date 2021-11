O vystupování z komfortní zóny

Češi jsou národem tlouštíků a protipandemická opatření tento stav ještě podtrhla. Kvůli nedostatku pohybu a horší životosprávě tak na váze nyní najdou v průměru o tři až pět kilo víc než před pandemií. Lékaři před přibývajícími kily varují, protože jsou často roznětkou ke vzniku rozvoje diabetu 2. typu. Pacienti si mj. zadělávají na vážné srdeční či ledvinné komplikace už ve chvíli, kdy cukrovka vzniká a ještě se neprojevuje. Až 55 % obyvatel ČR má problém s nadváhou, téměř polovina z tohoto počtu je vyloženě obézní. V republice je podle lékařů v současné době přes milion diabetiků a každoročně jich tisíce přibývají. Nadějí je příchod moderních léčiv – tzv. gliflozinů – které terapii cukrovky zásadně mění. Ale znáte to, kdo ví, kdy se k řadovému smrtelníkovi dostanou. A tak lékaři volají také po lepší prevenci a zdravém životním stylu.

Protože se to týká i mé maličkosti – a to víc než dost, měl bych je poslechnout. Jenže vystoupit ze své komfortní zóny, jak je dnes populární říkat (to si všimněte, z komfortní zóny vystupuje na papíře či v televizi fakt kde kdo), není tak snadné, jak by se mohlo zdát.

Nemyslete si, že jsem to v minulosti několikrát nezkoušel. A vůli se zachránit mi nezkazili ani ti odborníci, kteří mě utěšovali, že většinově je to stejně záležitost genetické predispozice a že i kdybych se stavěl na hlavu, tak si víc než dočasně nepomůžu. Člověk to vidí i ve svém okolí – u kolegů, kteří mají daleko pevnější vůli vystoupit z oné komfortní zóny i v praxi, kteří fakt zvládli udělat úžasné pokroky, jenže pak se to zadrhlo a výsledek je, že mají vše zpátky, někdy i s úroky…

Argumentovat komplikacemi, které totální změna životního stylu s sebou přináší, je podle těch, kteří i když snědí půlku krámu a nepřiberou ani kilo, pouze vymlouvání. Ale ono to fakt není tak snadné, svět není černobílý. Den má jen 24 hodin, z toho osm musíte spát, minimálně osm pracovat v rachotě, další dvě doma, starat se o potomstvo, o manželku, no a do toho cesta do práce a z práce, nakupování zdravé stravy, pak upravování si téhož, nějaký ten sport, osobní hygiena a už vám nezbude čas na nic víc. Na žádný relax, na to prostě vypustit. Ani když jste tzv. singl, nezískáte o moc víc času k dobru… Fakt nechápu lidi, kteří dokážou dělat na více frontách, vozit děti na kroužky, řešit úřady a další povinnosti (sic třeba i digitálně) atd., atp. A takhle je to pořád dokola až do smrti. Ani o víkendu toho moc nedoženete, když přibude starost o chaty, chalupy a další s tím související povinnosti. Jak zvládají hospody, kina, divadla, čtení a jiné vyžití? Kde na to berou energii? A kde se teda vlastně vůbec bere ta komfortní zóna?

Roman JANOUCH