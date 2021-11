Robert Krotzer, zastupitel Štýrského Hradce za KS Rakouska, ve své kanceláři na radnici (první zprava) a Jaroslav Růžička, litoměřický zastupitel za KSČM FOTO – archiv překladatele

Rozhovor s Robertem Krotzerem, zastupitelem a radním Štýrského Hradce za KS Rakouska

Vítězství. Výsledek práce mezi lidmi

Ve druhém největším městě Rakouska po metropoli Vídni – v Grazu - si v letošních komunálních volbách bezprecedentní vítězství, poprvé v historii, zajistila Komunistická strana Rakouska (KPÖ), která získala 29 % hlasů. Po porážce konzervativní Rakouské lidové strany (ÖVP) se nyní očekává, že se starostkou stane komunistka Elke Kahrová.

Za pozoruhodné vítězství KPÖ v tomto městě vděčí letům komunitní angažovanosti. Její úspěch by nebyl možný bez oddaných aktivistů, jako je 34letý Robert Krotzer, který byl v těchto volbách druhý na kandidátce KPÖ. V roce 2017 se stal vůbec nejmladším člověkem, který byl zvolen do městského zastupitelstva ve Štýrském Hradci, od té doby působil jako vedoucí odboru zdravotnictví a pečovatelství na odboru sociálních služeb.

V rakouských národních volbách získává KPÖ běžně asi jedno procento hlasů. Ve Štýrském Hradci – hlavním městě spolkové země Štýrsko – si však strana vede podstatně lépe, od počátku 21. století získává kolem 20 procent. Proč je KPÖ tak úspěšná zejména v Grazu?

Souvisí to s politickou orientací sahající do počátku 90. let – do doby hluboké krize komunistického hnutí. Tehdy bylo jedním z hesel KPÖ Štýrsko Užitečná strana pro každodenní život. V souladu s tímto heslem strana prováděla vysoce konkrétní politiku, zejména pro nájemníky. Bývalý politik KPÖ a předseda strany ve Štýrském Hradci Ernest Kaltenegger zde odvedl obrovský kus práce a vytvořil si mezi obyvatelstvem velmi pozitivní pověst. Kaltenegger tu byl vždy, aby pomáhal ostatním a naslouchal jejich problémům. Dodnes si lidé vyprávějí příběhy o tom, že dokonce opravoval věci v jejich bytech. Politizoval ale i otázku bydlení. Na začátku 90. let se mnozí developeři pokoušeli vyčistit celé domy od nájemníků, a to někdy extrémně drakonickými metodami, třeba v lednu odstraňovali okna ze vchodů do budov, údajně proto, že je posílali na opravu. V roce 1991 KPÖ zřídila tísňovou linku jako první kontaktní místo pro nájemníky, kteří mají problémy se svými pronajímateli. Z Kalteneggerovy iniciativy bylo také zřízeno právní poradenství pro »oběti spekulantů« – jak se jim tehdy říkalo. Z této souhry velmi konkrétní pomoci a právní podpory se KPÖ dokázala prosadit.

O několik let později následovala velká kampaň proti vysokým cenám nájemného ve veřejných bytech. Tehdy ani ve veřejném bydlení nebylo nic neobvyklého, že lidé platili na nájemném až 55 procent svých příjmů. KPÖ tehdy v městské radě předložila návrh vyhlášky, která stanoví, že nikdo, kdo bydlí ve veřejném bydlení, nebude muset platit více než třetinu svých příjmů na nájemném. Stejně jako mnoho dalších návrhů vyhlášek z pera KPÖ byl tento návrh zamítnut všemi ostatními stranami. Následně KPÖ sesbírala podpisy, zejména ve veřejném bydlení, a společně s nájemníky strana poté předložila městské radě Petici v souladu se štýrským lidovým právem obsahující sedmnáct tisíc podpisů a návrh vyhlášky znovu představila. Tentokrát už vyhláška prošla jednomyslně.

Následující volby v roce 1998 znamenaly první velký průlom KPÖ, kdy ve volbách uspěla se 7,9 % hlasů. Kaltenegger dostal od vládnoucích stran na starost odbor bydlení, protože ostatní strany očekávaly, že v této roli neuspěje. Věci se ale vyvinuly jinak. Ve skutečnosti se mu podařilo dosáhnout slušných investic. Například zajistil, aby každá veřejná bytová jednotka měla vlastní toaletu a koupelnu. A pak ve volbách v roce 2003 strana získala 20,8 procenta hlasů. To vše ukazuje, že levicová politika vyžaduje vytrvalost a místní práci. Ukazuje také, že parlamentní funkcionáři dokážou mimoparlamentním tlakem prosadit věci, které by jinak za daných mocenských poměrů nebyly možné.

Právě jste se dotkl nejen toho, jak si KPÖ vybudovala podporu v Grazu, ale také toho, jak ovlivnila městskou politiku ze své role opoziční strany. Jaké další příklady těchto skutečností existují?

Jeden z nejtrvalejších úspěchů KPÖ přišel v roce 2004, kdy zablokovala privatizaci veřejného bytového fondu ve Štýrském Hradci. Tehdy se konzervativní ÖVP, SPÖ (Sociálně demokratická strana Rakouska) a vlastně všechny ostatní strany v městské radě dohodly na privatizaci. Přestože jsme tehdy byli ještě malá strana, podařilo se nám shromáždit více než deset tisíc podpisů pod naši petici proti privatizaci, což je podle štýrských zákonů nezbytný počet pro oficiální referendum pořádané městem. U urny se asi 96 procent hlasujících vyslovilo proti prodeji bytových jednotek. Pak už až dodnes všechny strany dávaly ruce pryč od veřejného bydlení — téma privatizace již nikdy nebylo obnoveno.

Přestože jsme nikdy nepatřili mezi vládní koaliční strany, funkce ve vedení města zastáváme již od roku 1998. (Důvodem je systém poměrného zastoupení, kdy zastupitelé, i přesto, že jsou v opozici, mají na starost nějakou oblast – pozn. překl.) V současné době předsedkyně naší strany Elke Kahrová vede odbor silnic a plánování dopravy a já jsem zodpovědný za zdraví a péči. V obou těchto oblastech jsme zaznamenali úspěchy – navzdory obtížným podmínkám posledních čtyř a půl let za vlády pravicové koalice mezi ÖVP a FPÖ (Strana svobody Rakouska, krajní pravice). Vybudovali jsme nové cyklostezky a zlepšili veřejnou dopravu rozšířením tramvajové sítě a vytvořením nových autobusových linek. A zavedli jsme tzv. model péče ve Štýrském Hradci, podle kterého dostávají staří lidé odkázaní na péči od města příspěvky, aby se o ně mohli starat doma a oni se nemuseli stěhovat do pečovatelských domů.

Když jste byl v roce 2017 jmenován odpovědným za zdraví a péči, nikdo nečekal, že zasáhne krize COVID-19. Jak jste mohl využít svou funkci pro řešení krize na místní úrovni?

Odbor zdravotnictví ve Štýrském Hradci je relativně malé, ale přesto důležité oddělení. Ve srovnání s Vídní, jež je zároveň městem i vlastním státem, je Graz pouze městem. Z tohoto důvodu nám na rozdíl od našeho vídeňského protějšku chybí určité povinnosti, jako je správa nemocnic. Když jsem přebíral odbor, lidé v kruzích Mladých lidovců (mládežnická organizace konzervativní ÖVP) říkali: »Krotzer dostává odbor zdravotnictví, protože tam stejně nemůže napáchat žádné škody.« To dokazuje, jak »vážně« ÖVP bere otázky zdraví a péče. Ve srovnání s tím pro nás v KPÖ vždy měly zásadní význam. Zdravotní politika měst s ohledem na covidovou krizi znamená především trasování a přerušení řetězců šířící se nákazy. To je samozřejmě obrovský úkol pro každou agenturu veřejného zdraví. V únoru roku 2020 měl Epidemiologický úřad v Grazu přesně dvě a půl pracovní pozice. Do listopadu téhož roku tam pracovalo dvě stě lidí.

Nesplnili jsme však jen své administrativní povinnosti. Ve spolupráci s organizacemi seniorů, migrantů i s institucemi sociální péče jsme v březnu 2020 založili telefonní řetězec s cílem šířit informace a zároveň zjistit, co lidé v té době potřebovali. Tyto lidi jsme pak konkrétními způsoby podpořili, například propojením s nákupními službami nebo poskytnutím poukázek na potraviny.

Rakouská i štýrská vláda daly řadu slibů, že zpřístupní veřejnosti rychlé antigenní testy, ale na podzim roku 2020 jsme je nakonec zaplatili z vlastní kapsy a poslali je do pečovatelských ústavů, poskytovatelům domácí zdravotní péče a do sociálních institucí. Abychom dostali vakcínu mezi obyvatelstvo, provedli jsme také speciální očkovací kampaně v různých částech města. To vše je v souladu s naším cílem být užitečnou stranou pro každodenní život.

Volebnímu zpravodajství dominovaly spekulace o tom, které strany vstoupí do vládní koalice. Jaké jsou podle vás rozhodující otázky?

Jen velmi zřídka mně voliči nastolili téma možných koalic. Rozhovory na informačních stáncích bývají spíše o tom, jakými konkrétními způsoby se lidem dostalo ze strany KPÖ pomoci. A to je naprosto zásadní bonus, který jako KPÖ máme. Každý rok navštíví Elke Kahrovou a mne tisíce lidí v našich úředních hodinách. Tam vidíme, jak jim můžeme co nejlépe pomoci, ať už tím, že jim poskytneme právní poradenství, pomůžeme jim s vyplněním žádostí nebo jim poskytneme přímou finanční podporu — zástupci KPÖ v městském zastupitelstvu a ve štýrském zemském sněmu dobrovolně darují dvě třetiny svých platů lidem v nouzi. Pro nás to rozhodně není charita. Je to spíš forma politiky orientovaná na základní socialisticko-komunistický princip, který sahá až k Pařížské komuně. Myslím, že je těžké mluvit skutečně s pochopením s někým, kdo pracuje na plný úvazek za 1200 eur měsíčně, když vyděláváte čtyřikrát, pětkrát tolik. Ostatně, jak řekl Marx: »Bytí určuje vědomí.«

Vedle neúspěchu sociální politiky pravicové vládní koalice ve městě bych jako další z hlavních problémů jmenoval rychle postupující rozrůstání měst. Ve Štýrském Hradci se schvalují stavební plány a rozdávají zelené plochy extrémně lehkovážně, protože starosta za ÖVP Siegfried Nagl, který po volbách rezignoval, byl k investorům docela přátelský. Mnoho lidí tím bylo a je velice zneklidněno. Hodně mi jich kvůli developerskému šílenství posledních let dokonce řeklo: »Celý život jsem nikdy nevolil jinou stranu než ÖVP, ale stačilo.«

Program KPÖ Štýrsko zdůrazňuje dědictví Marxe, Engelse a Lenina. Kvůli tomuto otevřenému odhodlání k radikální politice vás konzervativní ÖVP celá léta naháněla a pronásledovala – zjevně ale bez velkého úspěchu. Jak zvládáte antikomunistické útoky?

Letos na jaře jsme vydali tiskovou zprávu k 60. výročí prvního pilotovaného kosmického letu. Samozřejmě prvním člověkem ve vesmíru byl sovětský kosmonaut Jurij Gagarin. ÖVP se nás pokusila podrazit podáním naléhavého návrhu městské radě, v němž požadovala, aby se strany distancovaly od všech totalitních ideologií včetně sovětského komunismu. Všechny ostatní strany včetně SPÖ a Zelených hlasovaly pro tento návrh. ÖVP pak vyjádřila rozhořčení nad tím, že jsme odmítli. Naše reakce byla nakonec docela uměřená. Známe ÖVP dost dlouho na to, abychom pochopili, čeho chtějí něčím takovým dosáhnout. Členka naší městské rady Elke Heinrichsová přednesla obsáhlý projev podrobně popisující, že KPÖ byla vždy vůdčí silou odporu proti fašismu v Rakousku a – na rozdíl od ostatních stran, které tu byly od poválečného období – nikdy neměla přátele s fašistickou minulostí. Jinými slovy, pokud jde o distancování se, ÖVP by si měla udělat pořádek sama před sebou.

Samozřejmě existuje mnoho aspektů historie reálného socialismu, o kterých musíme jako komunisté a marxisté diskutovat. Ale nemusíme to dělat na příkaz ÖVP, a zejména ne optikou, kterou oni nahlížejí na historii. Tento protikomunistický gambit ze strany ÖVP nebyl nikdy předmětem diskusí na žádném z našich informačních stánků. Domnívám se, že si toho běžná populace do značné míry nevšimla, protože mnoho lidí už má velmi konkrétní vztah ke KPÖ – buď někoho z nás znají, nebo nás vidí na ulici, nebo vědí, že jsme, proč existuje horká linka nájemníků. Tyto věci jsou pro lidi mnohem důležitější.

Úspěch KPÖ ve Štýrském Hradci zatím nebyl zopakován v jiných městech v Rakousku. Myslíte si, že lze prostřednictvím komunální politiky vybudovat národní nebo dokonce mezinárodní politické hnutí?

Přirozeně nekážeme socialismus v jednom městě nebo něco jako komunální přechod k socialismu. Ale obecně jsem přesvědčen, že levicovou politiku je potřeba rozvíjet zdola. A to znamená zakořenit na úrovni komunálu a být v neustálém kontaktu s lidmi. Je důležité zapojit se do oblastí, kde můžete konkrétně ukázat, že jste užitečná síla. A levicové strany se z tohoto druhu angažmá mohou hodně naučit. V posledních desetiletích možná levice tento pohled poněkud zanedbávala. Myslela si, že máme sofistikované texty, máme svazky Marxe, Engelse a Lenina, a s těmi se budeme moci vypořádat se světem. Ale pouze neustálou každodenní výměnou názorů s lidmi můžete zjistit, kde jsou skutečné problémy. Pokud chcete vy a vaši soudruzi spolupracovat na změně a zlepšení podmínek života lidí, je tato znalost zcela zásadní.

Přeloženo ze serveru https://www.jacobinmag.com/

Překlad Jaroslav Růžička