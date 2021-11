Britský premiér Boris Johnson. foto - wikimedia commons

Neúspěch z Glasgow? Rozsudek smrti

Britský premiér Boris Johnson, jehož země hostí klimatický summit COP26 ve skotském Glasgow, hned varoval, že klíčové vrcholné schůzce hrozí vážné nebezpečí krachu. Jednotlivé země totiž nepřicházejí s dostatečnými závazky pro to, aby se globální oteplování podařilo udržet pod kritickou hranicí 1,5 stupně ve srovnání s předindustriální érou.

Šance, že se podaří dosáhnout dohody, která k tomuto cíli povede, Johnson hodnotí na »šest z deseti«, uvedl list The Guardian na svých internetových stránkách.

Summitu v Glasgow předcházelo dvoudenní jednání šéfů zemí a vlád zemí skupiny G20 a co do ochrany klimatu na něm podle Johnsona udělali jen malý pokrok, posunuli se jen »o píď«. Ve společném prohlášení chybí konkrétní opatření pro snižování emisí. Jen 12 zemí se zavázalo snížit své emise skleníkových plynů na nulu do roku 2050.

Dosavadní závazky zemí k omezování emisí Johnson považuje za »kapku v rychle se oteplujícím oceánu«. Zemím, které nesou největší část zodpovědnosti za emise z minulosti a za ty ze současnosti, Johnson vyčetl, že neodvádějí svůj kus práce.

Nevládní organizace Greenpeace pak ocenila Johnsonův apel na okamžitou akci pro ochranu klimatu, zároveň jej ovšem obvinila z pokrytectví. Politické kroky ministerského předsedy vedou »opačným směrem«, citoval představitelku britské odnože ekologické organizace Rebeku Newsomovou Guardian. Newsomová uvedla, že si Johnson nechává otevřené dveře pro další těžbu ropy a zemního plynu v Británii, ačkoli je to »neslučitelné s globálním cílem snížit oteplování o 1,5 stupně«.

Věhlasný britský přírodovědec David Attenborough uvedl, že motivací v boji proti klimatickým změnám by neměl být strach, nýbrž naděje. »Jsme všichni největší řešitelé problémů, kteří kdy na Zemi existovali,« dodal 95letý filmař a popularizátor vědy. Světoví lídři podle něj mají možnost změnit na summitu chod dějin a zachovat na Zemi podmínky, které lidstvu po desítky tisíc let umožnily prosperovat. Nakolik ale takovému pozitivnímu scénáři sám věří, zůstává otázkou…

Generální tajemník OSN António Guterres rozvinul svou minulotýdenní obžalobu stavu planety, když lídry vyzval, aby zachránili »lidstvo, jež si kope vlastní hrob… Selhání je nepřípustné, selhání je rozsudek smrti.«

Fronty delegátů a novinářů

Před branami areálu v Glasgow, kde se koná klimatická konference OSN, se tvořily fronty stovek až tisíců delegátů a novinářů, kteří čekali i přes hodinu na to, až se na ně dostane řada u bezpečnostní prohlídky. Podle jednoho z přítomných se situace zhoršila asi v devět hodin místního času (10.00 SEČ), kdy se ke vchodu nahrnuly tisíce lidí a organizátoři nebyli na podobný počet připraveni. Zpravodaj ČTK čekal zhruba hodinu, než se dostal k bezpečnostní kontrole.

Lidé na sociálních sítích sdíleli videa a fotografie z prostranství před vstupem do budovy, v níž odpoledne přednášela projevy řada světových lídrů včetně amerického prezidenta Joe Bidena, německé kancléřky Angely Merkelové či dosluhujícího českého premiéra Andreje Babiše. Na summit naopak nedorazí Si Ťin-pching či Vladimir Putin, tedy lídři přírodu a ovzduší nejvíce znečišťujících mocností.

Podle britských médií a účastníků akce organizátoři frontu před vstupem nijak neusměrňovali, takže se lidé hromadili v davu a bez bližších instrukcí i bez ohledu na opatření související s koronavirem se tlačili směrem ke vchodu… Podle reportérů Guardianu se fronta pohybovala jen velmi pomalu a mnoho lidí muselo počítat s dokonce několikahodinovým čekáním!

Jednoduché to nebylo ani s dopravou, uzavírky jsou v Glasgow na mnoha místech. V Glasgow na rozdíl o neděle nepršelo, foukal ale poměrně silný vítr, který rovněž začal strhávat velký transparent před vchodem na konferenci.

Tiskové centrum, které je k dispozici novinářům, je výrazně zaplněno a mnoho žurnalistů tak pracuje vsedě na zemi.

Stávka popelářů a metařů

V Glasgow mezitím také začala stávka popelářů a metařů, kteří protestují proti nevyhovujícím platům. Hromadící se odpadky v ulicích by tak v době summitu COP26 mohly být ostudou pro skotskou i londýnskou vládu, píší britská média. Problémy s úklidem má přitom Glasgow dlouhodobě.

Stávku se téměř podařilo odvrátit v pátek, kdy vedení města nabídlo místním odborům navýšení platů. Vyjednavači zaměstnanců však o víkendu nakonec nabídku odmítli s tím, že jim město nedalo k dispozici dostatek času na prostudování návrhu a od nedělní půlnoci proto vstoupili do týdenní stávky. Tvrdí přitom, že se se nesnaží konference zneužívat k nátlaku na vedení města, ale »už mají po krk neúcty a znevažování ze strany místní vlády«.

Situace je nepříjemná i pro skotskou premiérku Nicolu Sturgeonovou. Ta má v příštích dvou týdnech velmi nabitý program plný důležitých schůzek a veřejných proslovů a nepočítala s tím, že se do toho bude muset potýkat s hromadami odpadků v ulicích Glasgow, píše server Politico.

»Město je v zcela zuboženém stavu,« řekl člen skotského parlamentu Sandesh Gulhane, který zastupuje opoziční skotské konzervativce. »Řeknu to napřímo: Máme naprosto odporné, špinavé město plné odpadků… Jel jsem autem a viděl jsem dva městské pracovníky, jak přišli ke koši a začali ho natírat, ale ignorovali to, že přetékal odpadky,« poznamenal.

Summit oficiálně pořádá londýnská vláda a skotská reprezentace a radnice jen vypomáhá s některými částmi plánování akce. Pokud by tedy stávka způsobila některé logistické či jiné potíže, šla by zřejmě zodpovědnost za kabinetem kontroverzního pravicového premiéra Johnsona, píše Politico. Na 30 000 zahraničích účastníků konference se nicméně bude muset potýkat minimálně s nepořádkem v ulicích.

