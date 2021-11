Kolektivní imunita, či osobní odpovědnost?

Tak jsem si přečetla informaci, jak poradce ministerstva zahraničí USA Alexander v době doznívající vlády prezidenta Trumpa navrhl řešení pro boj s koronavirem, tedy - aby se nechalo nakazit co nejvíce lidí, tím se získala kolektivní imunita a bude údajně po všem. Naštěstí jeho návrh, snad kvůli nadcházejícím prezidentským volbám, nestačili v USA uskutečnit, i když na samém počátku vypuknutí epidemie takovému řešení byl Trump nakloněn. Nakonec to bylo naštěstí pro Američany jinak.

V těchto dnech jsem zase četla, že tuto teorii zavrhla organizace WHO, protože by znamenala tisíce mrtvých. Ostatně země, jejichž vlády prosadily něco podobného, například Švédsko, se brzy dostaly do větších problémů než ty, které postupovaly daleko uvážlivěji a vsadily např. na očkování.

Současně jsme se dozvěděli, že se stále pátrá po tom, odkud a kdo tento koronavirus roznáší. Byla dokonce vytvořena komise WHO, Světové zdravotnické organizace, která se má dobrat k nějakému výsledku. Na stole jsou prý čtyři varianty (?). Jednou jsou za původce označeni netopýři, v další teorii nějaký jiný savec nakažený netopýrem, pak prý je to sama příroda, která se tak brání přemnožení jednoho živočišného druhu, a jako čtvrtá varianta pak únik nemoci z laboratoře ve Wu-chanu či z jakéhosi amerického výzkumného střediska. Snad proto docela nedávno vypovídal před senátním týmem jeden z nejbližších úředníků samotného Trumpa.

Zmínil se o tom, že USA dávaly peníze na podobný výzkum Číňanům, a to přímo do Wu-chanu. Způsobil senzaci, která rychle zmizela z médií. Byla totiž nepříjemná pro USA. Snad proto okamžitě americké tajné služby, což vše lze najít na internetu, shodně prohlásily, že původ covidu se nikdy nezjistí. Proč však toto prohlášení? Že by se přece jen Spojené státy na nějakém výzkumu podílely? Těžko se kdy dozvíme pravdu.

Ale o to vše nejde. Znovu se vracím k názoru, který vyslovil poradce Alexander, byť ho už překonala zkušenost a doba. Mnozí odpůrci očkování u nás se totiž na podobný názor odvolávají a přidávají zpochybňování samotné vakcíny. Někdy je to furiantství, u většiny odpůrců však hloupost. A připočteme-li k tomu podivně vykládaná »lidská práva«, »demokracii a svobodu«, pak se nemůžeme divit, že stále tady s námi koronavirus vegetuje, že se začínají plnit nemocnice a umírají nemocní. Zvláště, když si uvědomíme, že jedna z variant původu nemoci, jak jsem se výše zmínila, je obrana samotné přírody před přemnožením, nebo spíše snahy co nejvíce ji exploatovat jedním živočišným druhem, což ovšem také tvrdí ekologové, tedy v našem případě člověkem, jenž se v období kapitalismu domnívá, že může všechno.

Kateřina JIROUSOVÁ