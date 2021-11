O zapšklém Bartošovi, Pirátech a druhých

Všimli jste si v poslední době Ivana Bartoše? Dříve sršící sebevědomým, dnes zapšklý nenávistí. Proč asi? Ještě před několika týdny předpokládal, že bude premiérem a bude ostatním diktovat, co se Pirátům zlíbí, a nyní? Outsider na české politické scéně, který musí spoléhat na drobty, které mu spadnou ze stolu. Proto ten pohled, který by vraždil, kdyby mohl. Úsměv je pryč, nenávist je tady.

Ostatně nejen jeho, ale také jeho tří kamarádů, kteří se dostali do Poslanecké sněmovny. Dokonce s ostatními čekateli na funkce, kteří neprošli volebním sítem, zvažovali, zda má smysl jít s ostatními stranami do vlády a tak se podílet na »úspěších či neúspěších« pravicové koalice. Nebudou moci nic rozhodnout, nebudou moci nic ovlivnit, vše, co se nepovede, půjde také na jejich hlavu a to, co se povede, nebude jim přičteno k dobru. Kdyby však odešli se svými čtyřmi poslanci do opozice, jejichž hlasy koalice pro své vládní převzetí moci stejně nepotřebuje, dostali by se do zapomnění a nikdo by je už nebral vážně. Proto vyslovili požadavek: Chceme tři ministerská křesla. Tak alespoň si budeme moci »foukat na bolístku«. A jedno musí být »silové«! Jinak… ne, není nic jinak. Proto se odvolávají na předvolební smlouvu se STANem, kde se vzájemně obě spolupracující strany zavázaly k tomu, že potáhnou společně a po vítězných volbách jeden druhého nepodrazí a úspěch si rozdělí podle dohodnutého klíče. Jenže třicet tři mandátů oproti čtyřem v koalici Piráti plus STAN je velká síla a to to nelze ignorovat. Proto pnutí mezi dřívějšími partnery, přičemž Piráti předpokládali opačný trend. STAN vědomo si své síly, nechce úspěch promarnit, proč by tedy mělo zase tak moc ustupovat Pirátům? Jejich lidé také čekají na funkce a mají na to, alespoň podle vedení Starostů, větší právo. Voliči je přece zakroužkovali, tedy je i chtějí mít ve Sněmovně, a nikoli Piráty. Jde pochopitelně o mnohé, o místa úředníků v resortech, které si strany vybojují, o další a další státní funkce, které uspokojí větší počet funkcionářů, a vzdát se jich ve prospěch neúspěšných Pirátů by byla hloupost. Proto s nimi jednají z pozice síly a podle kapitalistického pojetí morálky mají na to právo. »Čert vem« všechny dohody, když se nabízí lepší varianta.

Pro Fialu sápajícího se na premiérské křeslo může být rozpor mezi oběma zmíněnými stranami jistý problém. Piráty nepotřebuje, STAN ano. Jenže kdyby Piráti zůstali mimo jeho vládu, mohli by získat body při nějakém přešlapu a to by se mohlo vymstít při následných volbách. Proto jim jistě raději přidělí nějaký ten zajímavý resort. Piráti se budou cítit uspokojeni, a bude tudíž klid. Tak všichni společně potáhnou proti ANO, SPD a třem neúspěšným dalším stranám, které se připravují na odvetu, a s plnou pusou »demokracie a svobody« budou omezovat nejen tak proklamovaná »lidská práva«, ale zmíněnou demokracii a svobodu.

A Bartoš? Co mu zbývá, než si trpce stěžovat, jak byli on a jeho strana napáleni. Proto ztratil najednou svůj »glanc«, ale alespoň že získá slušná místa pro své spolustraníky.

Jan PEHE