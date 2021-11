Bouře

Při jednom hodnocení volebního výsledku jeden můj kamarád pronesl, že se vyplnilo to, k čemu kdysi vyzýval Daniel Landa. Po jeho evidentně zkrácené citaci jsem si matně vzpomínal, co přesně řekl, ale musel jsem chvíli brouzdat po netu: »Prosím vás a vyzývám, běžte všichni k volbám. Volte si samozřejmě, koho chcete, ale volte! Ať je náš osud volbou národa a ne rozhodnutí těch, který nejsou kvůli třešním líný zvednout prdel. A volte proto, aby se zvolený boholidi příští volby báli vašeho zúčtování. Aby z vás měli konečně respekt.« Bylo to někdy v roce 2005 při jeho turné Bouře. Vše se dá pochopit a asi to platilo i letos, kdyby…

Kdyby v jedné větě nepoužil pro jednu a tu samou věc dva výrazy. Na jedné straně vyzval všechny jít volit – dokonce kohokoli – aby zároveň dodal tu část o nelenosti volit třešně, tudíž to s tím »kohokoli« tak horké nebylo. Vzpomeňme si, kdo tehdy sice vládl, ale kdo měl ve Sněmovně většinu…

Vždy jsem Landu jako muzikanta měl rád, co dělal dál, mě tolik nezajímalo. Dokonce mám zmiňované turné někde na DVD. Vzpomněl jsem si totiž, že tam tehdy řekl více: »Pan Václav Havel v souvislosti s naší provokativní Vyšehradskou výzvou k zamyšlení poznamenal v Lidových novinách: ‚Příznačné je, že se vždycky halí do zvláštního svatouškovství, dělají to přece všechny fašistické a totalitní ideologie, všechny mají prudérní roucho a žádají čistotu…‘ Pane Havle, kdybych nevěděl, že jste rozumný a tolerantní člověk, musel bych říct, že lžete jako Goebels. Já ale osobně považuji Vaši zavádějící nepravdu za politováníhodný omyl pohodlného člověka, pro kterého bylo jednodušší volit rychlou střelbu, než popřemýšlet, nebo zvednout telefonní sluchátko. Strach z cizích věcí, které neznám, nerozumím jim a proti kterým ze stejných důvodu bojuji, se nazývá xenofobie.«

Znovu tak ale potvrdil svou »dvoumetrost« - vždyť se sám dopustil toho, co vyčetl exprezidentovi: odsoudil »omyl pohodlného člověka, pro kterého bylo jednodušší volit rychlou střelbu, než popřemýšlet.« Jinak by přece o části voličů nemohl říct, že nejsou národ…

Jen dodám, že to bylo o řádu Ordo Lumen Templi, kde kromě Landy figurovali třeba poslanec ODS Jan Vidím, náměstek ministryně obrany Martin Barták, šéf Národní protidrogové centrály Jiří Komorous, herec Ondřej Vetchý nebo trumpetista Josef Zámečník…

Zbyšek KUPSKÝ