Ilustrační FOTO - Pixabay

V Afghánistánu mír znamená válku

Když Spojené státy americké v srpnu nakvap opouštěly afghánskou metropoli Kábul, zanechaly za sebou lid trýzněný dvaceti lety americké arogance, náletů, korupce, lhaní, mučení, prázdných slibů, utajovaných aliancí, nevybuchlé munice a stále rostoucí množství afghánských obětí.

Vesele žvanící američtí generálové, kteří neustále slibovali, že válka zvolní, fakticky vystupňovali válečná jatka v roce 2017, kdy vláda Donalda Trumpa uvolnila pravidla zapojení leteckých úderů. Což se stalo proto, aby byl získán vliv v blížících se jednáních s islamistickým Tálibánem, za cenu nárůstu civilních obětí o celých 330 procent.

Vypadá to, že čím více Washington mluvil o míru, tím více afghánské krve bylo prolito. Tento gejzír utrpení platili američtí daňoví poplatníci, ale byli to politici, generálové a vojenští dodavatelé, kdo odešel z Kábulu s oslnivou kariérou a s miliardami dolarů z válečných zisků.

Ve spravedlivém světě by tito váleční zločinci byli donuceni osobně očistit afghánskou půdu od nevybuchlého arzenálu. Jejich šeky by zaplatily reparace za 240 000 Afghánců zahynuvších během války včetně malých dětí zabalených do šál a položených jedno vedle druhého na pohřebištích. Byli by donuceni dodat potraviny, přístřeší a léčiva, všechno co nejrychleji, protože se blíží afghánská zima.

Jenže to není svět, v jakém žijeme … zatím.

V dnešním Kábulu se stovky levicových aktivistů - feministek, novinářů, socialistek a protitálibánských i prodělnických sekularistů - skrývají bez jakékoliv podpory, i se svými rodinami. Organizace Levicoví afghánští radikálové žádá pokrokový svět o subvence. (Freedom Socialist Party, Svobodní socialisté, či snad socialistky, protože jde o většinově ženskou organizaci, jejíž tiskový orgán přinesl tento článek, vybrala a poslala obratem něco přes 4000 dolarů a žádá své čtenáře o další příspěvky; pozn. překl.)

Válka v Afghánistánu ještě neskončila. A neskončil ani boj za svět, v němž většina nebude umírat pro zisk několika.

Redakční sloupek časopisu Freedom Socialist, říjen 2021

Překlad (sedl)