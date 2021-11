Francouzský prezident Emmanuel Macron. FOTO - Wikimedia commons

Volby ve Francii se blíží, Macron rozdává

Francie plánuje finanční příspěvek až 500 eur (12 800 korun) měsíčně pro mladé nezaměstnané od 16 do 25 let, a to výměnou za to, že absolvují školení, stáž nebo praxi, která jim pomůže získat zaměstnání.

Projekt, který chce bojovat s nezaměstnaností mladých lidí, ráno představil prezident Emmanuel Macron v příspěvku na sociální síti Facebook. Blíží se totiž prezidentské volby v zemi, a tak je čas na dárečky, na které by jindy nebylo.

Program cílí na lidi, kteří nestudují, ale ani nepracují; v praxi by měl začít fungovat od 1. března příštího roku – tedy jediný měsíc před zmiňovanými volbami.

Mladí lidé bez práce budou chodit na 15 až 20 hodin týdně na školení nebo se budou setkávat s poradci, kteří jim pomohou s výběrem profesní dráhy a přípravou na ni. Výplata příspěvku bude podmíněná absencí jiných příjmů, snahou při studiu a povinností alespoň zkusit nabídnutá povolání, píše ČTK.

Ministerstvo práce usilovalo o zahrnutí co nejširší skupiny mladistvých, naopak ministerstvo financí chtělo přidat více podmínek, aby snížilo celkový objem vyplácených dávek. Ačkoliv původní vládní návrh počítal až s milionem účastníků programu, nakonec jich tak bude asi 500 až 600 tisíc, píše Le Monde.

»Národ tu bude«

»Píši vám, abych vám řekl, že národ tu bude, aby vás podpořil a umožnil vám dokončit vaše projekty. Masivně investujeme do odvětví, jako jsou energetika, elektrická vozidla, čistá letadla, kosmonautika, kultura a mnoho dalších, která vytvoří vaše budoucí pracovní místa,« napsal ve vzkazu omladině Macron.

Ten ve svém poměrně obsáhlém textu vyzdvihuje také úspěch předchozího programu na podporu učňovských oborů. Francie se po finanční krizi potýkala s vysokou mírou nezaměstnanosti mladých lidí, ta teď klesla nejníže za poslední roky, přibližně na úroveň roku 2008, což Macron považuje za velký úspěch.

Minimální hrubá měsíční mzda ve Francii je 1590 eur (40 600 korun). Příspěvek pro mladé nezaměstnané tedy představuje přibližně třetinu minimální mzdy.

(rj)