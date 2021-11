Hrozí Bosně a Hercegovině rozpad a válka?

Bosně a Hercegovině bezprostředně hrozí rozpad a velmi reálné nebezpečí návratu ke konfliktu. Podle britského listu The Guardian na to upozorňuje ve své zprávě pro OSN vysoký mezinárodní představitel pro tuto bývalou jugoslávskou republiku Christian Schmidt.

Bývalý německý ministr zemědělství, který do úřadu vysokého představitele pro Bosnu nastoupil v srpnu, mj. varuje před naplněním záměru bosenských Srbů vytvořit vlastní armádu. To by podle něj znamenalo rozdělení ozbrojených sil země na dvě samostatné části a do Bosny by bylo nutné znovu poslat více tzv. mezinárodních mírových jednotek, aby se zabránilo nové válce.

Rusko může blokovat rezoluci

V současné době na zachování míru v Bosně dohlíží 700členný kontingent evropské vojenské mise EUFOR. Kromě toho si v Sarajevu udržuje formální základnu útočný vojenský pakt NATO. Mandáty obou na příští rok má tento týden schvalovat Rada bezpečnosti OSN, Rusko ale pohrozilo, že zablokuje příslušnou rezoluci, pokud z ní nebudou vypuštěny veškeré odkazy na vysokého představitele.

Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

To by ovšem oslabilo Schmidtovu autoritu jako mezinárodního dohlížitele na respektování Daytonské mírové dohody podepsané v roce 1995. Díky této dohodě byly ukončeny válečné konflikty, které v první polovině 90. let provázely rozbití bývalé Jugoslávie.

Vůdce bosenských Srbů Milorad Dodik hrozí stažením z celostátních institucí, a to včetně ozbrojených sil, přičemž by byla obnovena bosenskosrbská armáda. V polovině října Dodik řekl, že přinutí bosenskou armádu, aby se stáhla z Republiky srbské (RS) obklíčením jejích kasáren. Pro případ, že by se Západ pokusil vojensky zasáhnout, se odvolal na »přátele«, kteří »srbské věci« slíbili podporu. Očividně tím podle ČTK mínil právě Srbsko a Rusko.

Zpráva Guterresovi

»To se rovná odtržení, bez oficiálního prohlášení,« citoval The Guardian ze Schmidtovy zprávy doručené v pátek generálnímu tajemníkovi OSN Antóniovi Guterresovi. Schmidt ovšem nevěnuje nejmenší pozornost tomu, proč Dodik avizoval zmiňované scénáře. K mírovému soužití musí přispět všechny strany…

Bosnu a Hercegovinu na základě dohody tvoří Republika srbská a bosňácko-chorvatská Federace Bosny a Hercegoviny (FBaH).

(rom)